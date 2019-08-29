Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации края. Соответствующее решение глава региона Олег Кожемяко принял на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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Олег Кожемяко
После того, как ливень обрушился, режим ЧС был введен. Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам — привлечь силы и средства, чтоб быстрее восстановить.
— Олег Кожемяко, российский политикФАН вчера в 23:53

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