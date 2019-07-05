Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводкаREGNUM вчера в 23:30

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
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Садоводам и огородникам компенсируют потерю урожая и скота из-за наводнения в Приангарье

ИрСитивчера в 20:21

Сергей Левченко: в Иркутской области введен новый вид компенсации для пострадавших от паводка

ИА Альтаирвчера в 22:05

Потери пострадавшим от паводка компенсируют из бюджета Иркутской области

РИА Новостивчера в 21:26

Наводнение в Иркутской области: компенсации будут выдавать за потерю урожая и скота

КП - Иркутсквчера в 20:34

Жители подтопленных районов Иркутской области получат выплаты за потерянный урожай и скот

ТАССвчера в 20:31

Компенсацию ущерба получат садоводы и огородники Приангарья

Московский Комсомолец00:00

Сергей Левченко подписал указ о дополнительных выплатах пострадавшим от паводка

SIA.ruвчера в 20:03
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Политика

Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ

Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина пытался продать 75 кг черной икры

В Хабаровском крае задержали жителя села Анненские Минеральные Воды, который незаконно добыл 75 кг черной икры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля у Белого дома задержали трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов

Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Общество

Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте

Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на территории Киргизии

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировали утром в пятницу в Киргизии, информирует сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.
Обновлено в 00:23
Здоровье

«Это мой единственный шанс». Ученый разрабатывает препарат от своей болезни

Даже гордость испытала, что российские ученые это сделали.
Обновлено в 01:00
Авто

В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей

Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено вчера в 16:20
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя

АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Кировский районный суд Екатеринбурга в четверг впервые оправдал местного жителя Дмитрия Молодцова по делу об участии в акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.
Обновлено в 00:53
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Обновлено вчера в 15:36
Общество

Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на следующей неделе

Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено вчера в 06:19
Авто

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Музыка

Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место

Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем

Обновлено вчера в 22:42
Общество

Погода в Москве достигнет «холодного дна»

Эксперт в области прогноза погоды центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие июльские дни наступит "холодное дно".
Обновлено вчера в 18:17
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Подросток прострелил сверстнику ухо в Красноярске

Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

На Кубани четырехлетний мальчик утонул в аквапарке

Четырехлетний мальчик утонул в аквапарке в городе Гулькевичи в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 15:18
Кино

В прокате стартовал фильм «Человек-паук: Вдали от дома»: рецензия

Обновлено вчера в 09:50
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