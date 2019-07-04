Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводкаREGNUM вчера в 23:30

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
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Сергей Левченко: в Иркутской области введен новый вид компенсации для пострадавших от паводка

ИА Альтаирвчера в 22:05

Потери пострадавшим от паводка компенсируют из бюджета Иркутской области

РИА Новостивчера в 21:26

Сергей Левченко: Минсельхоз региона поможет с оформлением документов на предоставление компенсаций для пострадавших от паводков аграриев

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 19:58

Жители подтопленных районов Иркутской области получат выплаты за потерянный урожай и скот

ТАССвчера в 20:31

Садоводам и огородникам компенсируют потерю урожая и скота из-за наводнения в Приангарье

ИрСитивчера в 20:21

Сергей Левченко подписал указ о дополнительных выплатах пострадавшим от паводка

SIA.ruвчера в 20:03

Наводнение в Иркутской области: компенсации будут выдавать за потерю урожая и скота

КП - Иркутсквчера в 20:34
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

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В браузере Mozilla Firefox на протяжении 17 лет злоумышленники могли без особого труда красть файлы пользователей.
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Происшествия

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Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан

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Экономика

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Обновлено в 01:43
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Крупнейший банк Венесуэлы начнет принимать криптовалюту Petro

Банк Banco de Venezuela начнет принимать национальную криптовалюту Petro во всех отделениях в ближайшее время.
Обновлено в 03:01
Космос

Огромный астероид несется к Земле

Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
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Юрия Шатунова экстренно прооперировали

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Обновлено вчера в 22:27
Здоровье

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Обновлено вчера в 09:05
Спорт

Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
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Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Обновлено вчера в 18:47
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

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Происшествия

В США из-за возгорания на борту совершил вынужденную посадку самолёт

Обновлено в 01:59
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

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Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
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Названы самые популярные кроссоверы в РФ по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
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Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
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В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа

Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
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