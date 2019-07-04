Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводкаREGNUM вчера в 23:30
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Левченко: Минсельхоз региона поможет с оформлением документов на предоставление компенсаций для пострадавших от паводков аграриев
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 19:58
Наводнение в Иркутской области: компенсации будут выдавать за потерю урожая и скота
КП - Иркутсквчера в 20:34
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Космос
На Марсе обнаружена американская подводная лодка
Уфолог Скотт Уоринг, изучая снимки Марса в надежде разыскать следы древних культур, обнаружил предмет, своими контурами напоминающий небольшую американскую субмарину.
Обновлено в 01:08
Интернет
Популярный браузер 17 лет позволял воровать данные пользователей
В браузере Mozilla Firefox на протяжении 17 лет злоумышленники могли без особого труда красть файлы пользователей.
Обновлено в 02:35
Общество
Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан
В Минприроды поступило предложение создать пункты приема ягод в поселках городского типа для их дальнейшей продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Экономика
«Распадская» выкупила 20,4 млн акций в рамках программы buyback
"Распадская" в рамках объявленной ранее программы buyback приобрела 20,41 млн собственных голосующих акций, что соответствуют 2,9% от уставного капитала компании, следует из сообщения угольной компании.
Обновлено в 01:43
Экономика
Крупнейший банк Венесуэлы начнет принимать криптовалюту Petro
Банк Banco de Venezuela начнет принимать национальную криптовалюту Petro во всех отделениях в ближайшее время.
Обновлено в 03:01
Космос
Огромный астероид несется к Земле
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Спорт
Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в РФ по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ
Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Авто
В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа
Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29