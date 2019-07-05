Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводкаREGNUM вчера в 23:30
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
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Наводнение в Иркутской области: компенсации будут выдавать за потерю урожая и скота
КП - Иркутсквчера в 20:34
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Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Политика
Путин рассказал о наставлении от папы Римского
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика
Рейтинги партии «Слуга народа» упали
У партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную Раду, свидетельствуют результаты социологического опроса.
Обновлено вчера в 08:01
Общество
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе
Сегодня в рамках Московского урбанистического форума- 2019 "Мосинжпроект" представил свой самый свежий проект - башню One Tower, которую он построит в российской столице.
Обновлено в 03:48
Экономика
Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56%
Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.
Обновлено в 04:12
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 19:23
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении
Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Политика
Шойгу рассказал о состоянии АС-31 «Лошарик»
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева
Карина Мишулина называла актера обманщиком и давала скандальные интервью, ее маме стало плохо, Тимур Ереемеев проходил ДНК-тесты.
Обновлено вчера в 09:30
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
Обновлено вчера в 20:00
Игры
Teppen — ККИ с героями Capcom вышла на Android и iOS
Заглянет ли Teppen на ПК, не уточняется.
Обновлено в 04:10
Политика
ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии выросла на 11,7%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 444,16 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
Обновлено в 03:11