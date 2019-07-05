Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводкаREGNUM вчера в 23:30
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Наводнение в Иркутской области: компенсации будут выдавать за потерю урожая и скота
КП - Иркутсквчера в 20:34
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:25, Вашингтон
Общество
Россиянам показали новые поезда без боковых полок
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Гаджеты
Разработан искусственный интеллект, не подчиняющийся человеку
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого
В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг
Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Звуковое сопровождение электромобилей, электросамокатов и велосипедов будет доступно в России с 2020 года, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
В Каспийской флотилии прошел круглый стол
В Каспийске обсудили актуальные вопросы военнослужащих (а также членов их семей), проходящих службу на территории Махачкалинского гарнизона.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Обновлено вчера в 07:06
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Токио сделал представление Сеулу из-за роспуска фонда помощи «женщинам для утешения»
Правительство Японии сделало представление южнокорейской стороне в связи с прекращением деятельности японского фонда помощи так называемым женщинам для утешения, как именовали сексуальных рабынь в бывшей японской императорской армии в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:23
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол
Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
Житель Индонезии запечатлел на видео странное существо, которое ползло у него по потолку. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Космос
Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено вчера в 10:11