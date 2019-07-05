Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводкаREGNUM вчера в 23:30

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
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Компенсацию ущерба получат садоводы и огородники Приангарья

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