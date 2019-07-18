Три быстровозводимых здания должны появиться в Тулуне, Чуне и Нижнеудинске Власти Иркутской области собираются построить три быстровозводимых общежития для пострадавших от паводка жителей, сообщается на сайте правительства региона.

Для пострадавших от паводка в Иркутской области построят общежития

Политика В Кремле ответили на предложение изменить Конституцию В Кремле ознакомились с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.

Политика Названо расположение российских аналогов «Зоны 51» Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Кино Премьера «Короля Льва» скоро выйдет на экраны России 18 июля на экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney «Король Лев».

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Авто Продажи LADA в Евросоюзе по итогам июня рухнули на 28% В июне 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 404 новых автомобиля LADA, что на 27,9% ниже уровня годичной давности.

Космос «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём установят на Байконуре 18 июля Ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» 18 июля вывезут из монтажно-испытательного корпуса и установят на стартовом столе космодрома Байконур.

Происшествия Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Караидельского района республики по ч 2 ст 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.

Политика Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.

Музыка Ханс-Йоахим Фрай и Елена Фишер выступят в Москве Легендарная звезда немецкой поп-музыки выступит в сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и хора Fusion Voices.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Общество В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков К детскому стиральному порошку установлены более жесткие требования по токсикологическим показателям, чем к обычному порошку.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил главную причину возникновения рака Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.

Политика Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.

Происшествия В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Здоровье Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Происшествия Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.

Политика Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным Команда президента Украина Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Политика Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» сообщил, что Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии.

Авто Начались продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 Отмечается, стандартная модель, на которой базируется новинка, продаётся за 519 тысяч.В конструктивном плане внедорожник представляет собой рамную конструкцию из прямоугольных труб, обшитых металлическими листами и пластиковыми ABS-панелями.

Политика Зеленский ответил Путину упрощенной выдачей украинского гражданства 17 июля Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины.