Общество
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводкаREGNUM 25 июля в 20:36
Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
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В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков. Тем не менее, мы держим ее под контролем. У нас вполне достаточно сил и средств. Главное в этот момент действовать скоординированно и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации.
— Василий Орлов, российский политикИнтерфакс - Россия 25 июля в 04:42
с чего всё началось
Решение ввести на всей территории Приамурья режим чрезвычайной ситуации приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в правительстве области, сообщили в пресс-службе правительства региона.Российская газета25 июля в 21:46
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