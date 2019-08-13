Общество

В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТОРИА Новости 00:34

Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, где изображены солдаты НАТО, будет заменено, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова.
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Солдаты НАТО пропали с памятника погибшим в Великую Отечественную войну

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