Общество

В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигаретыРИА Новости 02:32

Как сообщалось в понедельник, жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые из-за паводка отказались эвакуироваться и решили переждать большую воду на сопке, указали в списке необходимых им продуктов сладости и сигареты определенной марки.
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Василий Орлов
Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем.
— Василий Орлов, российский политикФедералПресс вчера в 11:26
с чего всё началось

Жителям подтопленного села, попросившим сигареты, предложили бросить курить

Жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые отказались эвакуироваться из-за паводка и пережидают большую воду на сопке, попросили для себя сладости и сигареты, губернатор призвал "не допускать перегибов" и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.
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Пострадавших от паводка в Приамурье обеспечат сигаретами

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