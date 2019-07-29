Жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые отказались эвакуироваться из-за паводка и пережидают большую воду на сопке, попросили для себя сладости и сигареты, губернатор призвал "не допускать перегибов" и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.

с чего всё началось

Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем.

Как сообщалось в понедельник, жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые из-за паводка отказались эвакуироваться и решили переждать большую воду на сопке, указали в списке необходимых им продуктов сладости и сигареты определенной марки.

В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты

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