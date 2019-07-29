Общество
В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигаретыРИА Новости 02:32
Как сообщалось в понедельник, жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые из-за паводка отказались эвакуироваться и решили переждать большую воду на сопке, указали в списке необходимых им продуктов сладости и сигареты определенной марки.
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Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем.
— Василий Орлов, российский политикФедералПресс вчера в 11:26
с чего всё началось
Жители села Угловое Мазановского района Амурской области, которые отказались эвакуироваться из-за паводка и пережидают большую воду на сопке, попросили для себя сладости и сигареты, губернатор призвал "не допускать перегибов" и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.РИА Новостивчера в 08:32
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