Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТОРИА Новости вчера в 21:54
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
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На памятнике солдатам Великой отечественной в Приамурье изобразили солдат НАТО
Газета.Ruвчера в 23:42
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:13, Вашингтон
Здоровье
Названы симптомы заражения организма паразитами
Обновлено вчера в 09:20
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
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Месси отговаривает Неймара от перехода в «Реал»
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В Хабаровском крае медведь убил грибника
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Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
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Точную копию грузовика Tatra 8x8 сделали из Lego
На создание модели пришлось затратить 307 уникальных деталей, а общее число элементов составило 3 599 .
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Финансы
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Обновлено 11 августа в 06:41
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Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
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МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Обновлено вчера в 11:48
Баскетбол
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Обновлено вчера в 11:16
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Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено вчера в 17:56
Общество
После жалобы иркутских школьников в рязанском лагере устроили проверку
Обновлено 11 августа в 10:19
Музыка
«Пикник» публикует видеоэкскурсии в миры собственных песен
Проект представляет из себя серию видеоэкскурсий по Санкт-Петербургу, которые лидер «Пикника» проводит вместе с Павлом Картаевым.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Врач лечил полосканием мужчину с застрявшей в горле вставной челюстью
Потерянную вставную челюсть извлекли из горла 72-летнего мужчины британские медики. Об этом пишет издание Guardian.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Неизвестный зарезал мужчину на юге Москвы
Неизвестный убил ножом мужчину в Орехово-Борисово Северном.
Обновлено вчера в 17:04
Энергетика
Индийская корпорация продаст 20% своего нефтяного бизнеса Saudi Aramco
Индийская корпорация Reliance Industries (RIL) продаст 20% акций своего бизнеса по нефтепереработке и нефтехимии саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму
В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено вчера в 13:10
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Эксперт посоветовал москвичам не подкармливать голубей
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
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Происшествия
В Белом море эвакуировали пассажиров экскурсионного судна
Сотрудники МЧС провели эвакуацию пассажиров экскурсионного судна, которое село на мель в акватории Белого моря.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики
Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В России начинают действовать новые правила сделок с недвижимостью
Согласно закону, который вступает в силу уже сегодня, теперь собственник жилья должен заранее сообщить в Росреестр об использовании цифрового автографа.
Обновлено вчера в 22:56
Космос
В России разработают новый скафандр для прогулок по Луне
Обновлено вчера в 23:41
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 23:05