Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТОРоссийская газета 01:16
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны. Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки), установили на монументе в центре населенного пункта.
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Финансы
Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз
За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в 55 лет надела кружевной купальник
Звезда решила поделиться с поклонниками новостью о съемках клипа, а чтобы привлечь внимание к сообщению, записала видео, на котором танцует под новую песню «Тело».
Обновлено вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 08:01
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Политика
Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование
Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.
Обновлено в 01:31
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга
В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей
Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Футбол
КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 11:37
Футбол
Льоренте может продолжить карьеру в «Наполи»
Как сообщил в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, теперь на форварда претендует «Наполи».
Обновлено в 00:43
Футбол
«Марсель» расторг контракт с Рами из-за съемок в «Форт Боярде»
"Марсель" решил расторгнуть контракт с защитником Адилем Рами, сообщает L'Équipe. Причина - в нарушении контрактных обязательств.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Москве задержали активного участника несогласованных акций
Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
Обновлено в 02:54
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено 11 августа в 01:07
Футбол
Икарди согласовал пятилетний контракт с «Ювентусом»
Обновлено в 02:41
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Недвижимость
Названа цена самой доступной квартиры в Москве
В июле 2019-го стоимость самой дешевой квартиры на московском рынке новостроек составила 3,18 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:36
Общество
ВНИИ Минтруда определил наиболее востребованные профессии
Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на презентацию института, в этом году наиболее востребованными профессиями в России стали повар, продавец-кассир, педагог профессионального обучения и юрист.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35