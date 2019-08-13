Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны. Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки), установили на монументе в центре населенного пункта.

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Политика В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита в 55 лет надела кружевной купальник Звезда решила поделиться с поклонниками новостью о съемках клипа, а чтобы привлечь внимание к сообщению, записала видео, на котором танцует под новую песню «Тело».

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман 40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.

Здоровье Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.

Политика Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.

Экономика На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.

Общество Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.

Происшествия В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.

Футбол КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.

Экономика В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.

Общество Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.

Футбол Льоренте может продолжить карьеру в «Наполи» Как сообщил в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, теперь на форварда претендует «Наполи».

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Происшествия В Москве задержали активного участника несогласованных акций Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Недвижимость Названа цена самой доступной квартиры в Москве В июле 2019-го стоимость самой дешевой квартиры на московском рынке новостроек составила 3,18 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».