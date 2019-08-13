Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТОРоссийская газета 01:16

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны. Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки), установили на монументе в центре населенного пункта.
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Изображения солдат НАТО убрали с памятника погибшим в ВОВ в Приамурье

Известия09:07

Власти захотели «оторвать руки» людям, изобразившим солдат НАТО на советском памятнике

URA.Ru00:36

В Союзе ветеранов оценили сообщения об изображении солдат НАТО на памятнике в Амурской области

RT на русском06:57

В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ убрали изображение солдат НАТО

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Солдаты НАТО исчезли с памятника в Амурской области

Амур.инфо04:59

С памятника воинам ВОВ в поселке Дипкун сняли спорные изображения солдат

АСН2403:42

В Приамурье на памятник воинам Великой Отечественной попали солдаты НАТО

РБК01:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Общество

Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поделилась откровенным фото в ванной

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала подписчикам в «Инстаграме» откровенный снимок.
Обновлено в 06:49
Происшествия

СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках

Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:05
Экономика

Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 08:35
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа

В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Политика

Премьер Грузии призвал правительство спасать туристическую отрасль

Правительство Грузии обязано помочь туристической отрасли страны, которая терпит серьезные убытки из-за временного прекращения полетов из России.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Фигурант дела о беспорядках Васильев снова госпитализирован

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев снова доставлен в больницу.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

В Дагестане морпехи Каспийской флотилии участвуют в учениях

Сообщается, что учения запланированы до конца недели.
Обновлено в 07:04
Политика

В ЦИК рекомендовали отклонить жалобы двух кандидатов в МГД

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобы на отказ в регистрации Ивана Кульнева и представителя партии "Справедливая Россия" Александра Соловьева кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 07:08
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Кино

«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино

Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Кино

Гоблин займется озвучкой фильмов для «Ростелекома»

Блогер Дмитрий Пучков, широко известный под псевдонимом "Оперуполномоченный Гоблин" переведет и озвучит 11 фильмов для "Ростелекома".
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
Обновлено в 09:14
Политика

В Кремле оценили разговор Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что само по себе общение лидеров двух стран, этот факт, можно оценить только позитивно, положительно.
Обновлено в 07:52
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске

В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.
Обновлено в 07:15
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции

«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус

Австралийский актёр Лиам Хемсворт подтвердил информацию о разрыве со своей женой Майли Сайрус, обратившись к своим подписчикам в Instagram.
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Происшествия

Игумена отстранили от служения за жесткое крещение ребенка

Игумен храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Фотий (Василий Нечепоренко) отстранен от службы на год.
Обновлено вчера в 03:45
Политика

Киев объявил российского дипломата персоной нон грата

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Экономика

Нацбанк Украины подал встречный иск к Коломойскому

Национальный банк Украины (НБУ) подал иск к бизнесмену Игорю Коломойскому, оспорившему национализацию Приватбанка, акционером которого он являлся, передает портал Finbalance со ссылкой на материалы дела.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
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