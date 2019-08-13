Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТОРоссийская газета 01:16
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны. Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки) установили на монументе в центре населенного пункта.
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Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Reuters назвало кандидата на должность посла США в России
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — лучший камерофон в мире по версии DxOMark
Специалисты DxOMark весьма оперативно добрались до новейшего смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G, чтобы оценить его камеру.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
Верховный суд встал на сторону ипотечников
В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Технологии
Гаджеты Apple помогут диагностировать болезнь Альцгеймера
Смартфоны и другие гаджеты от компании Apple помогут врачам выявлять ранние стадии болезни Альцгеймера.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Вратарь ФК «Ливерпуль» Алиссон выбыл на несколько недель
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что вратарь команды бразилец Алиссон выбыл на несколько недель из-за травмы голени, которую он получил в матче первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
Капитан «Порту» может пропустить ответный матч ЛЧ с «Краснодаром»
Капитан «Порту» Данилу Перейра может пропустить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области
Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело
В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
Учитывая опыт операции в Сирии, разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено вчера в 08:01
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Общество
В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды
В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
Обновлено вчера в 20:14
Здоровье
Ученые объяснили, при каких условиях полезные мутации у людей сохранятся
Ученые могли проследить репродуктивный успех каждого человека, оценивая его по четырем критериям: достижение половой зрелости, возможность выбрать брачного партнера, успешный брак и уровень плодовитости.
Обновлено в 01:00
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Здоровье
В двух посёлках Якутии установлено превышение ПДК по оксиду углерода
В двух посёлках установлено превышение ПДК по оксиду углерода.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
Обновлено вчера в 11:48