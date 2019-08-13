Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТОРоссийская газета 01:16

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны. Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки) установили на монументе в центре населенного пункта.
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