Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТОРоссийская газета 01:16

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны. Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки), установили на монументе в центре населенного пункта.
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Изображения солдат НАТО убрали с памятника погибшим в ВОВ в Приамурье

Известия09:07

Солдаты НАТО исчезли с памятника в Амурской области

Амур.инфо04:59

В Приамурье на памятник воинам Великой Отечественной попали солдаты НАТО

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В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ убрали изображение солдат НАТО

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Власти захотели «оторвать руки» людям, изобразившим солдат НАТО на советском памятнике

URA.Ru00:36

С памятника воинам ВОВ в поселке Дипкун сняли спорные изображения солдат

АСН2403:42

В Союзе ветеранов оценили сообщения об изображении солдат НАТО на памятнике в Амурской области

RT на русском06:57
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Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
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Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО

На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
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Неизвестные пригрозили отравить продукты в российских гипермаркетах

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала в своем Telegram-канале, как однажды столкнулась с домогательствами со стороны американской певицы Кэти Перри.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики три раза во вторник нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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Происшествия

Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование

Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование.
Обновлено в 09:47
Общество

Илья Азар направил в мэрию уведомление о массовых пикетах 17 августа

Муниципальный депутат Илья Азар, один из организаторов митинга на проспекте Академика Сахарова, сообщил, что в качестве альтернативы шествию 17 августа уведомил мэрию о проведении массового пикетирования в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 10:47
Общество

Мэр Киселевска пожаловался в полицию на заснявшую его туристку из США

Мэр города Киселевска в Кемеровской области Максим Шкарабейников написал заявление в полицию на жительницу США Алину Симоне, которая засняла его во время беседы с жителями.
Обновлено в 08:00
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

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Кино

«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории

Современный ремейк знаменитого мультфильма «Король Лев» 1994 года стал самой кассовой анимационной лентой в истории.
Обновлено в 10:09
Наука

Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

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Армия и оружие

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В первой партии Шараповой потребовалось пять сет-пойнтов, чтобы закончить дело, а по ходу второго Мария сначала уступала с брейком, а затем вела со счетом 6:5, подавала на матч и имела матчбол, но не использовала его.
Обновлено в 01:28
Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы

Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor.
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Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
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На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
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Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине

Обновлено 11 августа в 19:55
Футбол

Матюиди близок к уходу из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди близок к уходу из клуба, сообщает Gazzetta Dello Sport.
Обновлено в 10:19
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Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
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«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»

Обновлено вчера в 06:50
Экономика

Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»

Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
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Армия и оружие

Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерные удары

Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
Политика

США поддержат Великобританию в случае выхода из ЕС без сделки

Если Великобритания решит выйти из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, Вашингтон "с энтузиазмом" поддержит это решение, сообщает в понедельник газета The Sun со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено вчера в 16:32
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