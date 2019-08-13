Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТОРоссийская газета 01:16
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны. Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки), установили на монументе в центре населенного пункта.
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Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО
На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Канделаки рассказала о приставаниях Кэти Перри
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала в своем Telegram-канале, как однажды столкнулась с домогательствами со стороны американской певицы Кэти Перри.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики три раза во вторник нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование
Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование.
Обновлено в 09:47
Общество
Илья Азар направил в мэрию уведомление о массовых пикетах 17 августа
Муниципальный депутат Илья Азар, один из организаторов митинга на проспекте Академика Сахарова, сообщил, что в качестве альтернативы шествию 17 августа уведомил мэрию о проведении массового пикетирования в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 10:47
Общество
Мэр Киселевска пожаловался в полицию на заснявшую его туристку из США
Мэр города Киселевска в Кемеровской области Максим Шкарабейников написал заявление в полицию на жительницу США Алину Симоне, которая засняла его во время беседы с жителями.
Обновлено в 08:00
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
Современный ремейк знаменитого мультфильма «Король Лев» 1994 года стал самой кассовой анимационной лентой в истории.
Обновлено в 10:09
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Политика
Владимир Зеленский выполнил обещание и ушел из бизнеса
Обновлено в 10:35
Теннис
Шарапова: «Приняла вызов и смогла победить»
В первой партии Шараповой потребовалось пять сет-пойнтов, чтобы закончить дело, а по ходу второго Мария сначала уступала с брейком, а затем вела со счетом 6:5, подавала на матч и имела матчбол, но не использовала его.
Обновлено в 01:28
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor.
Обновлено в 03:17
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Футбол
Матюиди близок к уходу из «Ювентуса»
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди близок к уходу из клуба, сообщает Gazzetta Dello Sport.
Обновлено в 10:19
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37
Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»
Обновлено вчера в 06:50
Экономика
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерные удары
Как сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина, главное управление разведки Украины (ГУР) смогло разгадать коварные планы России.
Обновлено в 09:57
Политика
США поддержат Великобританию в случае выхода из ЕС без сделки
Если Великобритания решит выйти из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, Вашингтон "с энтузиазмом" поддержит это решение, сообщает в понедельник газета The Sun со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено вчера в 16:32