Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТОРоссийская газета 01:16
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны. Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки), установили на монументе в центре населенного пункта.
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Происшествия
Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован
Телережиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.
Обновлено в 07:05
Футбол
Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»
Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия.
Обновлено в 06:50
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Как отметил Песков, сотрудники правоохранительных органов в данном случае выполняют свои обязанности, делая всё необходимое для того, чтобы пресечь «подобные нелегитимные попытки», а также обеспечить безопасность в ходе согласованных акций.
Обновлено в 06:13
Наука
Архитекторы предлагают заново заморозить Арктику
Группа индонезийских архитекторов придумала оригинальный способ остановить таяние льдов в Арктике.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
У главы МИД Германии третий раз за год сломался самолет
В Германии в очередной раз сломался правительственный самолёт.
Обновлено в 04:44
Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Под Саратовом задержали микроавтобус, нелегально перевозивший детей
По данным полиции, сотрудники ГИБДД вечером в субботу на 85-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград остановили микроавтобус Mercedes с детьми для проверки документов.
Обновлено в 06:37
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
В ЛНР сбили украинский разведывательный беспилотник
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
После операции в Сирии решено модернизировать экипировку летчиков
Принято решение модернизировать экипировку летчиков боевой авиации, учитывая опыт операции в Сирии, сообщил гендиректор – главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Ловрен пропустит матч за Суперкубок УЕФА
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен из-за болезни пропустит матч за Суперкубок УЕФА с "Челси", который состоится в среду 14 августа в Стамбуле, сообщается на официальном сайте "мерсисайдцев".
Обновлено в 05:58
Общество
В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции
Уровень выявляемых коррупционных нарушений в России перестал расти, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", отвечая на вопрос ТАСС.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Финансы
Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз
За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
Обновлено в 02:35
Политика
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58
Политика
Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа
Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 02:30
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Общество
В Госдуме призвали постепенно отменять пятницы
Исаев пояснил, что у людей появится больше свободного времени для досуга, отдыха, семьи и самообразования, пишет агентство «Москва».
Обновлено в 07:03
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58