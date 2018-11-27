Энергетика
По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Интерфаксвчера в 17:51
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Правительство разработает комплекс мер для борьбы с манипуляциями на топливной бирже
Коммерсантъвчера в 13:18
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Энергетика
Трамп рассказал о звонке в Эр-Рияд для понижения цен на нефть
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть.
Обновлено в 01:24
Энергетика
Рекордная добыча нефти в США угрожает дальнейшим снижением цен
Напомним, что в конце марта 2017 года коммерческие запасы сырой нефти в США достигли рекордного объема в 536 млн баррелей (ProFinance.ru: 10 лет назад, например, они были ниже 300 млн баррелей).
Обновлено в 01:06
Энергетика
Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии
К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.
Обновлено вчера в 17:37
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
«Сегодня одобрили проект постановления НКРЭКУ, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода», — рассказала чиновник.
Обновлено в 01:21
Энергетика
На газификацию Кировской области выделят в 3,6 раз больше денег
После сегодняшней рабочей встречи Алексей Миллер заявил, что финансирование программы газификации области в 2019 году вырастет в 3,6 раза по сравнению с текущем годом, то есть с 235 млн рублей до 850 млн.
Обновлено в 02:07
Энергетика
Дворкович: Россию устраивает нынешний уровень цен на нефть
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страну устраивает нефть по цене около $70 за баррель.
Обновлено вчера в 15:59
Энергетика
Добыча «Мечела» в 2018 году ожидается на 2-5% ниже года ранее
Добыча угля «Мечелом» в 2018 году составит 19,5-20 млн тонн, сообщил глава компании Олег Коржов в ходе телефонной конференции для инвесторов.
Обновлено вчера в 21:05
Энергетика
Бразильский Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8%
Бразильский государственный нефтегазовый гигант Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8% благодаря запуску производства на платформе P-69 месторождения Лула, сообщила компания.
Обновлено вчера в 20:20
Энергетика
Экономист: Все ждут обвала цены на нефть до 30 долларов за баррель
Все ждут обвала, понимают, что он может быть — 30 долларов за баррель.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за 9 месяцев составила 162,9 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года составила 162,9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:29
Энергетика
В Австралии планируется строительство загрязняющего атмосферу завода
Австралийская нефтяная компания Woodside Petroleum подала заявку на строительство крупнейшего в стране завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в 425 км к северу от города Брума, не предоставив при этом план сокращения вредных выбросов или компенсации ущерба.
Обновлено вчера в 10:03
Энергетика
Венесуэла отклонила план BP по покупке доли Total SA в газовом проекте
Предложение BP PLC приобрести 49%-ную долю Total SA в газовом проекте в Венесуэле было отклонено министерством нефти этой страны в октябре, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.
Обновлено вчера в 10:27
Энергетика
Минэнерго может предложить меры по ускорению разработки шельфа в РФ
Минэнерго в 2019 году может предложить меры по ускорению разработки участков на шельфе РФ.
Обновлено вчера в 06:15
Энергетика
Цены на бензин растут из-за своп-сделок с участием перекупщиков
По мнению экспертного сообщества и журналистов, своп-схемы с участием посредников и сбытового подразделения «Газпромнефти» порождает две проблемы.
Обновлено вчера в 08:47
Энергетика
Мексика сделала одно из 4 крупнейших открытий углеводородов в мире за последние 10 лет
Мексиканский Pemex увеличил в три раза оценку ресурсов открытого год назад месторождения Ixachi на востоке страны, сообщила компания.
Обновлено вчера в 15:18