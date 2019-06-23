Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьераRT на русском 13:10

В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организаторов акции.
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Чехи потребовали отставки премьер-министра

Lenta.ru14:09

В Праге на акцию за отставку премьера Чехии вышло 250 тысяч человек

Говорит Москва12:52

Митинг в Праге с требованием отставки Андрея Бабиша с поста премьера собрал от 200 до 250 тыс. участников

Эхо Москвы14:01

Недовольные вице-премьером Бабишем вышли на улицы Праги

Вести.Ru12:55

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

RT на русском13:10

В Праге проходит митинг с требованием отставки премьера Чехии

ТАСС12:45

В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера

РИА Новости11:42
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Чешский предприниматель
Чешский предприниматель и государственный деятель словацкого происхождения. Премьер-министр Чехии с 6 декабря 2017. С 29 января 2014 года по 24 мая 2017 года - министр финансов и первый заместитель председателя правительства Чешской Республики. Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат. Лидер партии ANO.
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