В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьераRT на русском 13:10

В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организаторов акции.

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

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