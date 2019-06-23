Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьераRT на русском 13:10
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организаторов акции.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Политика
В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км
Ранее Кадыров заявил, что с тревогой наблюдает за событиями в Грузии, отметив, что Тбилиси и Грозный разделяют «всего 200 км».
Обновлено в 12:16
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Авто
Новый McLaren GT представят по всей Европе
Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Политика
Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке
О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
Обновлено в 14:31
Политика
Климкин рассказал о «материалах» Трампа для встречи с Путиным
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в материалах президента США Дональда Трампа ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным «всё будет правильно написано» относительно украинского вопроса.
Обновлено в 13:50
Политика
ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Москве едва не утонули два иностранца
Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 13:49
Технологии
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено в 11:11
Гаджеты
Nokia разрабатывает работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы
Над новой технологией работает компания Nokia и специалисты из Тринити-колледжа в Дублине, причем они уже запатентовали свою разработку.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Спартак» ведет переговоры о переходе вратаря «Ромы»
За основную команды "Ромы" 20-летний голкипер не провел ни одного матча.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс
Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Спорт
Российские гимнастки завоевали четыре золотых медали Европейских игр
Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на Европейских играх в Минске, завоевав семь медалей, из которых четыре – высшего достоинства.
Обновлено в 14:10
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Старшая дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца: новая жизнь Инги
28-летняя дочь известного российского певца и композитора Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 07:22