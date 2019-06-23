Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьераRT на русском 13:10

В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организаторов акции.
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В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

RT на русском13:10

Около четверти миллиона человек собрал митинг за отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша

Эхо Москвы18:03

Митинг в Праге за отставку премьер-министра Чехии завершился без инцидентов

Говорит Москва15:13

Чехи потребовали отставки премьер-министра

Lenta.ru14:09

Тепло, еще теплее…

Российская газета17:56

В Праге проходит митинг с требованием отставки премьера Чехии

ТАСС12:45

В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера

РИА Новости11:42
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:28, Вашингтон
Происшествия

На юге Саудовской Аравии при обстреле аэропорта хуситами погиб человек

Один человек погиб и 21 пострадал в результате атаки на аэропорт саудовского приграничного города Абха, совершенной в воскресенье.
Обновлено в 21:43
Общество

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Политика

Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Политика

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено в 17:52
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Происшествия

В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека

Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Политика

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:43
Политика

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
Обновлено в 20:13
Происшествия

В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны

Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
Обновлено в 20:53
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Общество

Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам

В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Трое детей и двое взрослых пострадали в дорожной аварии в Иркутске

Обновлено в 20:54
Экономика

Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов

Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно: за период с 1992 по 2011 год поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которое в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год.
Обновлено 21 июня в 07:24
Общество

ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Происшествия

Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство

В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.
Обновлено в 18:42
Футбол

Роналду — о фотографии с Джорданом: мы сделали историю

Футболист сопроводил публикацию комментарием: «Мы сделали историю». В «Ювентус» Роналду перешёл летом прошлого года из «Реала».
Обновлено в 21:35
Общество

Умерла американская писательница Джудит Кранц

Обновлено в 20:59
Политика

Пушков разочаровал Саакашвили: у украинцев не хватит денег на Грузию

Сенатор заметил, насколько плохо сейчас живут в "незалежной" Член Совета Федерации Алексей Пушков не оценил энтузиазм экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил украинцам заметить россиян в Грузии.
Обновлено в 13:47
Культура

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Энергетика

Цена российского угля в Европе снизилась до минимума за три года

Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).
Обновлено в 17:25
Здоровье

На рейсе из Батуми в Пермь летел больной корью ребенок

В Пермь вновь завезли корь из Грузии. В самолёте «Батуми — Пермь», летевшем 19 июня, находился зараженный корью ребенок.
Обновлено в 07:03
Общество

Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Общество

Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе

Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
Обновлено в 21:55
Политика

Джо Сестак намерен участвовать в президентских выборах в США

Бывший конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:40
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Здоровье

Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков

Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Участников акции против репрессий в Петербурге задерживает полиция

Обновлено в 12:03
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Андрей Бабиш
Чешский предприниматель
Чешский предприниматель и государственный деятель словацкого происхождения. Премьер-министр Чехии с 6 декабря 2017. С 29 января 2014 года по 24 мая 2017 года - министр финансов и первый заместитель председателя правительства Чешской Республики. Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат. Лидер партии ANO.
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