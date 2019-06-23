Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьераRT на русском 13:10
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организаторов акции.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:28, Вашингтон
Происшествия
На юге Саудовской Аравии при обстреле аэропорта хуситами погиб человек
Один человек погиб и 21 пострадал в результате атаки на аэропорт саудовского приграничного города Абха, совершенной в воскресенье.
Обновлено в 21:43
Общество
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Политика
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:52
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека
Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:43
Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
Обновлено в 20:13
Происшествия
В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны
Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Общество
Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам
В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Экономика
Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов
Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно: за период с 1992 по 2011 год поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которое в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год.
Обновлено 21 июня в 07:24
Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Происшествия
Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство
В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.
Обновлено в 18:42
Футбол
Роналду — о фотографии с Джорданом: мы сделали историю
Футболист сопроводил публикацию комментарием: «Мы сделали историю». В «Ювентус» Роналду перешёл летом прошлого года из «Реала».
Обновлено в 21:35
Общество
Умерла американская писательница Джудит Кранц
Обновлено в 20:59
Политика
Пушков разочаровал Саакашвили: у украинцев не хватит денег на Грузию
Сенатор заметил, насколько плохо сейчас живут в "незалежной" Член Совета Федерации Алексей Пушков не оценил энтузиазм экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил украинцам заметить россиян в Грузии.
Обновлено в 13:47
Энергетика
Цена российского угля в Европе снизилась до минимума за три года
Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).
Обновлено в 17:25
Здоровье
На рейсе из Батуми в Пермь летел больной корью ребенок
В Пермь вновь завезли корь из Грузии. В самолёте «Батуми — Пермь», летевшем 19 июня, находился зараженный корью ребенок.
Обновлено в 07:03
Общество
Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге
В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Общество
Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе
Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
Обновлено в 21:55
Политика
Джо Сестак намерен участвовать в президентских выборах в США
Бывший конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:40
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Здоровье
Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков
Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено в 20:43