Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьераRT на русском 13:10
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организаторов акции.
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Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:12
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 19:32
Наука
Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю
Обновлено 21 июня в 06:45
Музыка
В США на 101-м году жизни скончался музыкант Дэйв Бартоломью
Рождённый в 1918 году, Бартоломью обучался игре на трубе у Питера Девиса, который в своё время был наставником Луи Армстронга.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года превысило 1500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 19:58
Общество
Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше
Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Футбол
РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 12:19
Авто
Volkswagen создал фургон для перевозки заключенных
Обновлено в 16:09
Наука
Олени эволюционировали, чтобы выжить в морозные арктические зимы
Новое исследование показывает, как олени эволюционировали, чтобы справиться с этими тяжелыми условиями.
Обновлено 21 июня в 07:59
Происшествия
Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере
Обновлено в 17:23
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Путешествия
Представлен рейтинг самых гостеприимных стран мира
Наиболее гостеприимной страной, согласно рейтингу, стал Таиланд.
Обновлено в 20:33
Футбол
«Интер» сделал крупное предложение по трансферу Пепе
По данным разных источников во Франции, "Интер" сделал крупное предложение по трансферу Пепе.
Обновлено в 16:21
Наука
Заселение Австралии 65 тысяч лет назад могло быть планомерной морской колонизацией
На протяжении многих лет ученые считали, что это произошло случайно — например, в ходе шторма, который унес суда с людьми на борту далеко от берегов Индонезии.
Обновлено 21 июня в 14:38
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
Обновлено в 20:14
Общество
Умерла писательница Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Интернет
Telegram позволит пользователям передавать права на каналы
Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено в 14:46
Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Япония может разрешить импорт куриного мяса из России
Власти Японии планируют отменить запрет на импорт куриного мяса из России, чтобы удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке страны, сообщает газета Nikkei Asian Review.
Обновлено в 20:33
Общество
Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам
В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54