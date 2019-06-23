Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьераRT на русском вчера в 13:10
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные организаторов акции.
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Митинг в Праге за отставку премьер-министра Чехии завершился без инцидентов
Говорит Москвавчера в 15:13
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Спорт
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Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
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Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем
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Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
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Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
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Рейс в Турцию из Новосибирска задержан из-за неисправности самолета
Обновлено вчера в 22:31
Наука
Новые исследования показывают ледяную Гренландию в будущем
Группа ученых установила в ходе исследования, что уровень Мирового океана через 80 лет может увеличиться с 5 до 33 см. Причиной станет таяние ледников Гренландии.
Обновлено 22 июня в 05:11
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
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Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
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Обновлено вчера в 20:26
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Как регулируются тарифы в России
В РФ действуют еще два вида долгосрочного регулирования тарифов.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
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Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии прекратила показ фильмов на русском
Грузинская сеть кинотеатров Cavea с 20 июня в знак солидарности к участникам антироссийских акций в Тбилиси прекратила показ фильмов с русским переводом.
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Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
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Тщательно спланированная командованием США атака, по словам журналистов, стала ответом на уничтожение Тегераном БПЛА, а также за нападение иранскими военными на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей
Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В лагере под Красноярском отравились 12 детей
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Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
В Камеруне 22 человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса
Обновлено вчера в 17:16
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Минобороны РФ приняло решение о принятии на вооружение новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Сосна", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
Обновлено вчера в 12:51