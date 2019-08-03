Футбол
В Португалии сообщили о желании «Реала» перехватить Фернандеша у «МЮ»Матч ТВ 21:04
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, в борьбу за 24-летнего игрока вступил «Реал». Ранее главным претендентом на хавбека назывался «Манчестер Юнайтед».
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Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
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Суд арестовал студента ВШЭ за участие в массовых беспорядках 27 июля
Тверской суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 12:14
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В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
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Армия и оружие
КНДР подтвердила очередные испытания новых ракет
Обновлено в 22:24
Политика
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
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Экономика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что его "достали" недобросовестные подрядные организации и умышленное снижение цен на конкурсах.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
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Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
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Компания Lynk & Co представила «заряженный» суперкар
Китайская Lynk & Co, которая является дочерней маркой компании Geely, представила "заряженный" седан 03+.
Обновлено в 14:41
Политика
Путин подписал уточняющие определение шпионских устройств законы
Президент России Владимир Путин подписал закон о «специальных технических средствах», уточняющий это понятие.
Обновлено в 22:48
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Изменившая внешность Костенко стала похожа на русалку из мультика
25-летняя Анастасия Костенко уже не раз пробовала изменить внешность, сделав её ещё более выигрышной.
Обновлено в 06:00
Общество
Россия приостановит ввоз персиков и слив из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз на территорию России косточковых и семечковых культур из Китая.
Обновлено 31 июля в 07:21
Политика
В США назвали сумму расходов на расследование Мюллера
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" стоило около 32 миллионов долларов, следует из документов, опубликованных американским минюстом в пятницу.
Обновлено в 21:55
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Авто
Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году
Премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается в 2022 году.
Обновлено в 02:06
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»
Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начинаются в России, рассказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Обновлено в 20:11
Авто
Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России
Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.
Обновлено в 17:03
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
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Обновлено в 09:36
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
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Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Обновлено в 15:31
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.
Обновлено в 17:09
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16