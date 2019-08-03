Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, в борьбу за 24-летнего игрока вступил «Реал». Ранее главным претендентом на хавбека назывался «Манчестер Юнайтед».

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