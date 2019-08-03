Футбол
В Португалии сообщили о желании «Реала» перехватить Фернандеша у «МЮ»Матч ТВ 21:04
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, в борьбу за 24-летнего игрока вступил «Реал». Ранее главным претендентом на хавбека назывался «Манчестер Юнайтед».
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Армия и оружие
В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»
Обновлено в 20:11
Футбол
Федун и Цорн посетили тренировку и поговорили с Кононовым
Президент московского "Спартака" Леонид Федун вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном посетил тренировку команды, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:49
Политика
Трамп ввел новые пошлины на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Xiaomi представила кнопочный геймпад для Redmi K20 и K20 Pro
Обновлено в 16:08
Политика
США выведут из Афганистана более 5 тысяч военнослужащих
Обновлено в 04:05
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено в 10:01
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Интернет
В Минкомсвязи одобрили совет Роскачества заклеивать камеру ноутбука
Заклеивание камер и микрофонов гаджетов позволяет лучше защититься от кибермошенников.
Обновлено в 09:37
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Энергетика
Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»
Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
Обновлено в 11:38
Футбол
Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.
Обновлено в 10:28
Культура
Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым
Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.
Обновлено в 20:33
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Космос
Путеводитель в мир космоса. 2 августа увлекательный парк открывает свои двери в Магнитогорске
Магнитогорцев ждет увлекательное путешествие в уникальном парке приключений «Космодрайв».
Обновлено в 03:45
Политика
Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса
В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено в 10:11
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство
Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 14:04
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля
Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе
Обновлено в 07:47
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 16:51
Гаджеты
Росстат закупит планшеты на российской ОС
Правительство дало Росстату поручение о закупке у «Ростелекома» планшетных компьютеров с российской операционной системой для проведения переписи населения.
Обновлено в 19:56
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяца
Обновлено в 20:28
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено в 20:51