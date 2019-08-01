Футбол

В Португалии сообщили о желании «Реала» перехватить Фернандеша у «МЮ»Матч ТВ вчера в 21:04

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Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, в борьбу за 24-летнего игрока вступил «Реал». Ранее главным претендентом на хавбека назывался «Манчестер Юнайтед».
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