В Португалии пройдёт финальный турнир Лиги нацийREGNUM 02:46

Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня. В турнире примут участие четыре сборные — Португалии, Швейцарии, Англии и Нидерландов. Полуфинальные игр турнира состоятся в городах Порту и Гимарайнш 5 и 6 июня.

Спорт день за днем

Политика Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана, сообщает 5 июня Al Arabiya.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Финансы ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.

Музыка «Ленинград» выпустил новый клип Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».

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Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Общество Сахалинские власти думают, как помочь рыбоводам Изменения в Земельном кодексе, касающиеся отношений в области аквакультуры (рыбоводства), инициированы Минсельхозом России, сообщается на сайте агентства по рыболовству Сахалинской области.

Экономика «Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.

Общество Росреестр разъяснил порядок прописки на даче Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова пояснила, что дом, в котором намерен прописаться гражданин, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости, то есть находится в собственности как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соответствовать градостроительным нормам и требованиям к жилому помещению.

Происшествия В Индонезии перевернулось грузовое судно Грузовое судно перевернулось у берегов индонезийской провинции Центральное Сулавеси, по меньшей мере 17 человек пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на поисково-спасательную службу.

Авто Продажи Haval F7 в России начнутся завтра Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Политика Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей.

Происшествия Ребёнка насмерть загрыз цепной пёс в Новосибирской области Четырёхлетнего мальчика в Коченёвском районе Новосибирской области насмерть загрызла сторожевая собака, сообщают следователи сегодня, 4 июня.

Футбол Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Футбол Сборная Франции награждена Орденом Почетного легиона Футболисты сборной Франции и главный тренер команды Дидье Дешам награждены Орденом Почетного легиона.

Шоу-бизнес Валерия трогательно поздравила Иосифа Пригожина с хрустальной свадьбой Известный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия официально зарегистрировали брак 15 лет назад.

Экономика Власти Татарстана и банки помогут застройщикам перейти на эскроу-счета Власти Татарстана, где в начале года половина застройщиков не были готовы перейти на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу, еженедельно проводят встречи с представителями отрасли для решения проблемы.

Происшествия Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.