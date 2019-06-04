Футбол
В Португалии пройдёт финальный турнир Лиги нацийREGNUM 02:46
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня. В турнире примут участие четыре сборные — Португалии, Швейцарии, Англии и Нидерландов. Полуфинальные игр турнира состоятся в городах Порту и Гимарайнш 5 и 6 июня.
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