Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусомРИА Новости 15:02
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Хоккей
Как Бобровский и Панарин Кучерова c Василевским обскакали
Обыграв «Тампу», «Коламбус» впервые выиграл раунд плей-офф Кубка Стэнли. Бобровский, Панарин, а с ними и Гавриков идут дальше.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»
По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Футбол
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Наука
Впервые сердце человека напечатали на 3D-принтере
Обновлено вчера в 05:00
Наука
Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 18:04
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Происшествия
Пушков отреагировал на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:06
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа
Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено в 16:55
Космос
Китай открыл симулятор Марса для подростков
Обновлено в 04:56
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Политика
В Москве оценили шансы Порошенко на победу во втором туре выборов
Российский сенатор Алексей Пушков оценил шансы действующего президента Украины Петра Порошенко на победу во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля.
Обновлено в 16:46
Здоровье
Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек
Заболеваемость раком в России увеличилась, онкозаболевания диагностированы у более чем 600 тыс. человек благодаря улучшению диагностики.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Авто
Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
Известная ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз. Радостное событие произошло 17 апреля в 14.30.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Космос
Астрономы: На ближайшей экзопланете может быть жизнь
Обновлено в 11:28