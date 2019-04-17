В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусомРИА Новости 15:02

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

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