В Польше заявили об ухудшении качества российской нефтиРБК вчера в 11:37

Об ухудшении качества поступающей в Белоруссию российской нефти стало известно 19 апреля. «Белнефтехим» сообщил, что хлорорганические соединения в нефти «превышают в десятки раз предельные значения». Мозырский НПЗ заявил, что из-за некачественной нефти испортилось дорогое оборудование.

В Польше заявили об ухудшении качества российской нефти

Происшествия Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.

Происшествия На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.

Происшествия В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.

Политика В Госдепе прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына В Госдепартаменте США прокомментировали предстоящую встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Авто Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.

Политика Белый дом объявил даты торговых переговоров с Китаем США и Китай продолжат торговые переговоры 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне, сообщил Белый дом.

Шоу-бизнес 51-летняя Николь Кидман разделась в новой фотосессии для глянца В последний раз на больших экранах Николь Кидман можно было увидеть в блокбастере «Аквамен».

Политика Виктор Янукович надеется вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.

Армия и оружие Китай выразил протест США за планы поставлять оружие Тайваню Китай сделал представление Соединенных Штатов из-за планов Пентагона продать Тайваню крупную партию оружия и боеприпасов на сумму $500 млн, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Общество В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности В Роструде выяснили, в каких сферах деятельности в 2018 году произошло наибольшее количество смертельных несчастных случаев с работниками.

Кино В США умерла актриса Фэй Маккензи Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.

Политика Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».

Экономика «Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Политика Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.

Футбол Портрет Бузовой может появиться на форме футбольного клуба Женская футбольная команда «Енисей» подвела предварительные итоги конкурса на лучший дизайн-макет для третьего комплекта экипировки.

Гаджеты Слух: iPad Pro научат работать с мышкой Профильное издание MacRumors опубликовало информацию о подготовке планшетов iPad Pro к работе с мышками.

Происшествия Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.

Политика Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.

Авто Четыре обреченных автопроекта новой России От неудач никто не застрахован. И у самых именитых компаний были проекты и модели, которые в истории сохранились как провальные.