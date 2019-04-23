Энергетика
В Польше заявили об ухудшении качества российской нефтиРБК вчера в 11:37
Об ухудшении качества поступающей в Белоруссию российской нефти стало известно 19 апреля. «Белнефтехим» сообщил, что хлорорганические соединения в нефти «превышают в десятки раз предельные значения». Мозырский НПЗ заявил, что из-за некачественной нефти испортилось дорогое оборудование.
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В Польше пожаловались, что через «Дружбу» пошла российская нефть плохого качества
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