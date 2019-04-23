Энергетика
В Польше заявили об ухудшении качества российской нефтиРБК вчера в 11:37
Об ухудшении качества поступающей в Белоруссию российской нефти стало известно 19 апреля. «Белнефтехим» сообщил, что хлорорганические соединения в нефти «превышают в десятки раз предельные значения». Мозырский НПЗ заявил, что из-за некачественной нефти испортилось дорогое оборудование.
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В Польше пожаловались, что через «Дружбу» пошла российская нефть плохого качества
Царьградвчера в 12:12
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Наука
Ученые нашли в вейпах следы бактериальных и грибковых токсинов
Медики и химики из Гарварда обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов примерно в 30% и 80% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет.
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Происшествия
В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в кафе KFC, расположенном в торговом центре «Омега». На подростков упал рекламный щит.
Обновлено вчера в 23:22
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Театры
Московский театр на Юго-Западе впервые показал «Мастера и Маргариту» в Сухуме
Московский театр на Юго-Западе впервые привез в Абхазию один из лучших своих спектаклей - "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.
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Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Энергетика
Белоруссия хочет отказаться от российской нефти
В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
Обновлено вчера в 12:11
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Переговоры Путина и Ким Чен Ына состоятся во Владивостоке
Обновлено 22 апреля в 16:55
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
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Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье
Пожар возник на свалке бытовых отходов "Сабурово" в городском округе Щелково Московской области.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Власти объявили конкурс на строительство нового ЛДС в Новосибирске
В конце января этого года министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что на строительство ледовой арены в Новосибирске из федерального бюджета выделят 3 млрд руб. Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Новосибирске в 2023 году.
Обновлено в 00:19
Политика
Спецоперация ФСБ: в Приморье задержана группа террористов
Как рассказали в Центре Общественных связей (ЦОС) спецслужбы, в состав группы вошли четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, которые осуществляют финансирование международных террористических структур.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
Коутиньо может перейти в «Ювентус»
Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года.
Обновлено вчера в 20:03
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено 22 апреля в 23:28
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
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Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено 22 апреля в 01:11
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Аида Уразбахтина: «Муж бил меня, когда я была на восьмом месяце беременности»
Аида Уразбахтина стала настоящей звездой после того, как приняла участие в съемках шестого сезона шоу «Холостяк».
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Барселона» обыграла «Алавес» в матче Примеры
Обновлено вчера в 18:45
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Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Продажи новостроек в США неожиданно увеличились в марте
В США по итогам марта 2019 года неожиданно увеличились продажи новых домов.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Янукович хочет вернуться на Украину
Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 15:34
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть
Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено вчера в 06:37
Транспорт
«Аэрофлот» заявил об ажиотаже из-за льготных авиабилетов
Из-за ажиотажа при продаже льготных авиабилетов на усиленный режим работы перешли офисы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 19:58