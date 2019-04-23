Энергетика

В Польше заявили об ухудшении качества российской нефтиРБК вчера в 11:37

Об ухудшении качества поступающей в Белоруссию российской нефти стало известно 19 апреля. «Белнефтехим» сообщил, что хлорорганические соединения в нефти «превышают в десятки раз предельные значения». Мозырский НПЗ заявил, что из-за некачественной нефти испортилось дорогое оборудование.
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Польша зафиксировала ухудшение качества нефти, поступающей из Белоруссии

ТАССвчера в 10:15

В Польше заявили об ухудшении качества российской нефти

РБКвчера в 11:37

В Европе пожаловались на некачественную нефть из России

Lenta.ruвчера в 11:36

Польшу перестало устраивать качество нефти из Белоруссии

News.ruвчера в 11:36

В Польше пожаловались, что через «Дружбу» пошла российская нефть плохого качества

Царьградвчера в 12:12

В Польше заявили о снижении качества нефти из Белоруссии

Взгляд.рувчера в 10:15

Некачественная нефть из РФ дошла через Белоруссию до Польши

ПРАЙМвчера в 09:46
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Наука

Ученые нашли в вейпах следы бактериальных и грибковых токсинов

Медики и химики из Гарварда обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов примерно в 30% и 80% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в кафе KFC, расположенном в торговом центре «Омега». На подростков упал рекламный щит.
Обновлено вчера в 23:22
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Театры

Московский театр на Юго-Западе впервые показал «Мастера и Маргариту» в Сухуме

Московский театр на Юго-Западе впервые привез в Абхазию один из лучших своих спектаклей - "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.
Обновлено вчера в 17:55
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Энергетика

Белоруссия хочет отказаться от российской нефти

В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Переговоры Путина и Ким Чен Ына состоятся во Владивостоке

Обновлено 22 апреля в 16:55
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье

Пожар возник на свалке бытовых отходов "Сабурово" в городском округе Щелково Московской области.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Власти объявили конкурс на строительство нового ЛДС в Новосибирске

В конце января этого года министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что на строительство ледовой арены в Новосибирске из федерального бюджета выделят 3 млрд руб. Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Новосибирске в 2023 году.
Обновлено в 00:19
Политика

Спецоперация ФСБ: в Приморье задержана группа террористов

Как рассказали в Центре Общественных связей (ЦОС) спецслужбы, в состав группы вошли четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, которые осуществляют финансирование международных террористических структур.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол

Коутиньо может перейти в «Ювентус»

Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года.
Обновлено вчера в 20:03
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено 22 апреля в 23:28
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Армия и оружие

Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию

Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено вчера в 10:39
Экономика

В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии

В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено 22 апреля в 01:11
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Аида Уразбахтина: «Муж бил меня, когда я была на восьмом месяце беременности»

Аида Уразбахтина стала настоящей звездой после того, как приняла участие в съемках шестого сезона шоу «Холостяк».
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Барселона» обыграла «Алавес» в матче Примеры

Обновлено вчера в 18:45
Гаджеты

Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено вчера в 16:12
Экономика

Продажи новостроек в США неожиданно увеличились в марте

В США по итогам марта 2019 года неожиданно увеличились продажи новых домов.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Янукович хочет вернуться на Украину

Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 15:34
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть

Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено вчера в 06:37
Транспорт

«Аэрофлот» заявил об ажиотаже из-за льготных авиабилетов

Из-за ажиотажа при продаже льготных авиабилетов на усиленный режим работы перешли офисы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 19:58
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