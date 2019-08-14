Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газаРБК 12:58
Власти Польши намерены пересмотреть условия прокачки российского газа через территорию страны после истечения срока текущего контракта. Об этом заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
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Шоу-бизнес
Тина Канделаки обвинила Кэти Перри в домогательствах
Обновлено в 04:03
Политика
Песков объяснил, почему Путин назначил Беглова губернатором
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что партийная принадлежность врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не была решающим фактором при его назначении на этот пост.
Обновлено в 09:15
Общество
В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено вчера в 08:28
Экономика
«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты
Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта.
Обновлено в 11:12
Авто
В Совфеде сочли жесткой идею запретить эксплуатацию старых автомобилей
Инициатива комитета Госдумы по экономической политике и промышленности о запрете использования старых автомобилей является излишне жесткой мерой.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Музыка
Музыкант Дельфин потерял сознание в студии
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
В Совбезе РФ рассказали, для чего США используют тему кибератак
США хотят придать легитимность своим обвинениям других стран в кибератаках.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Игры
Разработчики ремейка MediEvil показали свежий геймплей с комментариями
Sony представила первый дневник разработчиков ремейка MediEvil от студии Other Ocean, в нём показано очень много свежего геймплея.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги
Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Политика
В Госдуме призвали не навязывать депутатам Рады украинский язык
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича о том, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
Обновлено в 14:22
Авто
УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»
Обновлено в 12:23
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Ольга Тумайкина озадачила поклонников фото с «беременным» животом
Ольга Тумайкина премного удивила поклонников, опубликовав фото с огромным животом.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В лесу Мюнхена обнаружены следы крови пропавших россиянок
Полиция Мюнхена обнаружила в лесу на востоке города коврик для ног со следами крови пропавших россиянок.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмы
Португалец испытывает дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, из-за чего он ближайшие несколько дней будет работать по индивидуальной программе.
Обновлено в 09:44
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
Обновлено в 08:36
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Политика
Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма
Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.
Обновлено в 01:06
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Россиянка десять лет молчала о расправе родителей над ее бабушкой
По данным следствия, убийство было совершено десять лет назад в селе Михалево (Воскресенский район).
Обновлено в 10:12