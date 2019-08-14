Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газаРБК 12:58
Власти Польши намерены пересмотреть условия прокачки российского газа через территорию страны после истечения срока текущего контракта. Об этом заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
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Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Происшествия
Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз
Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Норвежские истребители F-16 сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС
На кое-каких участках маршрута рядом с отечественными боевыми самолетами пролетали истребители F-16 ВВС Норвегии, пишет RNS.
Обновлено вчера в 07:07
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Авто
В Совфеде сочли жесткой идею запретить эксплуатацию старых автомобилей
Инициатива комитета Госдумы по экономической политике и промышленности о запрете использования старых автомобилей является излишне жесткой мерой.
Обновлено в 13:26
Общество
Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа № 345 от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый федеральный перечень учебников.
Обновлено в 12:59
Театры
Умер худрук Театра сказки Игорь Игнатьев
В Петербурге в возрасте 69 лет скончался художественный руководитель кукольного Театра сказки у Московских ворот Игорь Игнатьев.
Обновлено в 09:20
Футбол
Олег Кононов: Матч «Краснодара» не смотрел
Обновлено в 11:55
Футбол
«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой
В «Пари Сен-Жермен» приняли решение отстранить бразильского форварда Неймара от тренировок с командой, сообщает Esporte Interativo.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске
Пресс-секретарь ФОнда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что у одного из сотрудников при обыске следователи изъяли 2,3 млн рублей, которые находились в его квартире после продажи недвижимости в Подмосковье.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено в 09:01
Футбол
Стали известны составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА
Стали известны стартовые составы английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Челси" на матч за Суперкубок УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:06
Футбол
Мещеряков: «Локомотив» может возглавить не только Венгер
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в шутливой форме прокомментировал информацию об интересе железнодорожников к 69-летнему тренеру Арсену Венгеру.
Обновлено в 13:09
Наука
Юрский мир вулканов найден в Центральной Австралии
Вулканы возникли в юрский период между 180 и 160 миллионами лет назад, и впоследствии были погребены под сотнями метров осадочных или слоистых пород.
Обновлено вчера в 08:38
Авто
Дизайнер Александр Селипанов поменял Genesis на Koenigsegg
Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.
Обновлено в 06:48
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским "Нафтогазом" активов российского "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 13:56
Интернет
В WhatsApp для Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android-устройств, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:59
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.
Обновлено в 08:37
Политика
Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма
Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.
Обновлено в 01:06
Технологии
Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году
Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47