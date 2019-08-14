Энергетика

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газаРБК 12:58

Власти Польши намерены пересмотреть условия прокачки российского газа через территорию страны после истечения срока текущего контракта. Об этом заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
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