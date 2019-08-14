Власти Польши намерены пересмотреть условия прокачки российского газа через территорию страны после истечения срока текущего контракта. Об этом заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

Общество Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.

Авто Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.

Политика Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.

Шоу-бизнес Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.

Политика Додон заявил о желании Молдавии восстановить отношения с Россией Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев намерен восстановить стратегические отношения с Россией.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вина Эксперты «Винного гида России» Роскачества составили советы по выбору вина.

Армия и оружие Ракетам США подобрали цели в России Американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, будут размещаться на территории Японии и Южной Кореи, приводит «Звезда» комментарий первого вице-президента Академии геополитических проблем (АГП), капитана 1-го ранга в отставке Константина Сивкова.

Происшествия При столкновении пяти машин в Подмосковье погиб человек В результате погиб один человек и пострадали двое, сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия Мужчину, напавшего на сотрудницу тира в Анапе, нашли Напомним, что поздно вечером 11 августа в тире агрессивный мужчина учинил разгром и швырнул в лицо сотруднице заведения винтовку за то, что та отказалась дать ему пострелять.

Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.

Экономика На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.

Игры Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян экстренно госпитализирован В Москве в возрасте 83 лет госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Политика В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе В администрации президента России не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.