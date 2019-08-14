Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газаРБК 12:58
Власти Польши намерены пересмотреть условия прокачки российского газа через территорию страны после истечения срока текущего контракта. Об этом заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
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Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за провала в трансфере Погба
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти из клуба после сорвавшейся сделки по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 14:52
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Ливерпуль — Челси 1:1 (2-й тайм)
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Театры
На пост худрука Волковского театра претендуют 9 человек
На пост художественного руководителя Театра имени Волкова претендуют девять человек. Министерство культуры завершило прием заявок.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Пакистан запросил проведение заседания СБ ООН по Кашмиру
Обновлено вчера в 18:11
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено в 15:01
Происшествия
В Москве арестовали участника незаконных акций Котова
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца участника незаконных акций Константина Котова.
Обновлено в 09:46
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Политика
Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.
Обновлено в 15:30
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Команда Дженнифер Лопес напала на россиянку в Петербургском отеле
Конфликт произошел в минувшие выходные в холле одного из отелей Санкт-Петербурга. В сети появилось видео потасовки.
Обновлено в 16:21
Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Уличный артист избил священника на глазах у его сына в Ялте
Священник из Москвы Алексей Забелин рассказал в Facebook, что его избили на набережной Ялты.
Обновлено в 15:37
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Театры
Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев
Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено в 10:39
Футбол
«Краснодар» опубликовал лучшие моменты игры с «Порту»
"Краснодар" опубликовал видео опасных моментов ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту".
Обновлено в 15:32
Политика
Юная балерина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
Воспитанница Севастопольской академии хореографии, юная балерина Анастасия поделилась с журналистами впечатлениями от встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%
Обновлено в 14:35
Политика
Власти Крыма намерены инициировать переговоры с Украиной
Власти Республики Крым планируют обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о возобновлении подачи на территорию полуострова вод реки Днепр, которые блокируются построенной Киевом дамбой.
Обновлено 12 августа в 14:57
Происшествия
СМИ узнали об обысках по делу о хищениях у крупнейшего подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД.
Обновлено в 10:28