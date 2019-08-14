Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газаРБК 12:58
Власти Польши намерены пересмотреть условия прокачки российского газа через территорию страны после истечения срока текущего контракта. Об этом заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
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Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».RT на русском13:13
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Совфед раскритиковал планы Польши поднять цену на транзит российского газа
Московский Комсомолец18:49
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова
Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.
Обновлено в 16:52
Экономика
Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации
Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено в 12:27
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Общество
Туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео в Кузбассе
В Кузбассе суд оштрафовал американскую блогершу Алину Симоне на 2 тыс. руб. за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
Обновлено в 14:41
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено в 14:04
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Кино
Вышел дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Обновлено в 07:20
Политика
США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге
Конгрессмены США предупредили власти Китая о серьёзных последствиях насильственного подавления протестов в Гонконге.
Обновлено в 12:38
Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании.
Обновлено в 03:39
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Гаджеты
Состоялась официальная презентация смартфона HTC Wildfire X
На индийском сайте появилась информация о начале продаж смартфона HTC Wildfire X. Тайваньский производитель официально представил очередную модель из семейства, рассказав о ней в Сети.
Обновлено в 09:18
Экономика
«Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее
В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Политика
Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО
Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.
Обновлено в 13:25
Теннис
Рублев обыграл Вавринку и вышел на Федерера в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев прошел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Политика
Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest
В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено в 15:01
Футбол
Как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30