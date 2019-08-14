Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».

с чего всё началось

Власти Польши намерены пересмотреть условия прокачки российского газа через территорию страны после истечения срока текущего контракта. Об этом заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Экономика Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.

Происшествия Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.

Экономика Кабмин обсудит освобождение от НДФЛ доходов от продажи энергии с объектов микрогенерации Как сообщила пресс-служба кабмина, ключевой темой станет рассмотрение законопроекта, освобождающего от НДФЛ доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, в том числе на возобновляемых источниках.

Армия и оружие В США назвали три «провальных» проекта вооружений России Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.

Авто В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.

Общество Туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео в Кузбассе В Кузбассе суд оштрафовал американскую блогершу Алину Симоне на 2 тыс. руб. за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.

Авто Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.

Политика США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге Конгрессмены США предупредили власти Китая о серьёзных последствиях насильственного подавления протестов в Гонконге.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Гаджеты Состоялась официальная презентация смартфона HTC Wildfire X На индийском сайте появилась информация о начале продаж смартфона HTC Wildfire X. Тайваньский производитель официально представил очередную модель из семейства, рассказав о ней в Сети.

Экономика «Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.

Политика Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.

Теннис Рублев обыграл Вавринку и вышел на Федерера в Цинциннати Российский теннисист Андрей Рублев прошел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.

Политика Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.

Общество Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов «Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.

Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.