Политика

В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмомТАСС 11:18

Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
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