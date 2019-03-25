Политика
В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмомТАСС 11:18
Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Политика
Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Россия поставила Мьянме еще шесть истребителей Як-130
Россия поставила Мьянме дополнительно шесть учебно-боевых истребителей Як-130, рассказал в интервью «РИА Новости» вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Илья Тарасенко.
Обновлено в 03:15
Спорт
Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:53
Культура
Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Обновлено в 07:48
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Космос
США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников
По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Общество
Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов в Москве
Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться.
Обновлено в 09:22
Культура
Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России
Обновлено в 10:57
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Политика
В Кремле оценили итоги расследования Мюллера
Обнародованная часть доклада специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит ничего нового в обоснование мнимого вмешательства Москвы в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Израиль начал стягивать войска к сектору Газа
Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Петербурге начались поиски ребенка, провалившегося под лед Невы
В Санкт-Петербурге спасатели ищут 11-летнего ребенка, провалившегося под лед Невы.
Обновлено в 11:20
Авто
Кроссовер Skoda Kodiaq превратится в пикап
Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Политика
Трамп в понедельник признает Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп позже в понедельник официально признает Голанские высоты частью Израиля, подтвердил вице-президент США Майк Пенс.
Обновлено в 11:22
Теннис
Винус Уильямс: «Касаткина может играть гораздо лучше»
Обновлено в 06:05
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Обновлено вчера в 17:16
Наука
В Китае испытали модель водородного пассажирского самолета
Представители Китайской авиастроительной корпорации отчитались об успешном завершении первой стадии испытаний модели-прототипа пассажирского самолета Lingque-H.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31