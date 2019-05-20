Культура
В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»REGNUM 19 мая в 03:49
Как сообщает в своем блоге музыкант Пётр Косевский, директор музея Кароль Навроцкий остановил выступление группы, придравшись к песне «Тёмная ночь». Напомним, что она была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца».
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Политика
На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество
Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп
Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Космос
К созданию в России воздушного космодрома присоединится Китай
По информации TV BRICS, ракетный космический комплекс (АРКК) "Аэрокосмос", предусматривающий запуск космических ракет-носителей не с поверхности Земли, а с помощью самолета Ил-76, создадут в Челябинской области.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Стрелку из Новой Зеландии предъявили обвинение в терроризме
Стрелку из Крайстчерча Брентону Тарранту предъявили обвинение в терроризме. Он застрелил 50 человек в двух мечетях в Новой Зеландии.
Обновлено в 03:06
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 появились в продаже
На одном из сайтов бесплатных объявлений в продаже появились уникальные ЗИЛ-133ГЯ с новой резиной и без пробега.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Обновлено в 01:06
Общество
Москва оказалась среди лидеров в России по хамству
Всего в рейтинг включены 27 городов. На первой месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Политика
РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала новорожденных щенков
Обновлено в 05:28
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Хоккей
Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ
Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика
Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию
Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России
20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика
Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму
Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский подписал первый указ после инаугурации
Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Известного телеведущего избили в Москве
Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда
Обновлено в 07:02