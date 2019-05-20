В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»REGNUM 19 мая в 03:49

Как сообщает в своем блоге музыкант Пётр Косевский, директор музея Кароль Навроцкий остановил выступление группы, придравшись к песне «Тёмная ночь». Напомним, что она была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца».

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