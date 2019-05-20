Культура

В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»REGNUM 19 мая в 03:49

Как сообщает в своем блоге музыкант Пётр Косевский, директор музея Кароль Навроцкий остановил выступление группы, придравшись к песне «Тёмная ночь». Напомним, что она была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца».
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Из военного музея в Польше выгнали музыкантов, исполнявших «Темную ночь»

Вести.Ru05:03

Польских музыкантов выгнали из музея за исполнение песни «Темная ночь»

Телеканал 360°04:17

В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»

REGNUM19 мая в 03:49

Плюнули в могилы: Польша запретила песню «Темная ночь»

Газета.Ru05:06

«Довели до слез и прогнали»: в Польше запретили петь «Темную ночь»

Комсомольская правдавчера в 10:37

«Печаль, бессилие и страх»: в Польше запретили петь «Тёмную ночь»

Евразия Dailyвчера в 01:29

Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского военного музея

РИА Новости04:16
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В неблагодарной Польше запретили «Темную ночь»

Вести.UZ01:20
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
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На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

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Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).
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Космос

К созданию в России воздушного космодрома присоединится Китай

По информации TV BRICS, ракетный космический комплекс (АРКК) "Аэрокосмос", предусматривающий запуск космических ракет-носителей не с поверхности Земли, а с помощью самолета Ил-76, создадут в Челябинской области.
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Стрелку из Крайстчерча Брентону Тарранту предъявили обвинение в терроризме. Он застрелил 50 человек в двух мечетях в Новой Зеландии.
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Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 появились в продаже

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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

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Москва оказалась среди лидеров в России по хамству

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Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ

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Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию

Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
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Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

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Зеленский подписал первый указ после инаугурации

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Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
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Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
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Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

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