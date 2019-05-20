Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»Известия 04:17

В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь». Об этом артист написал 19 мая на своей странице в Facebook.
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Плюнули в могилы: Польша запретила песню «Темная ночь»

Газета.Ru05:06

Из военного музея в Польше выгнали музыкантов, исполнявших «Темную ночь»

Вести.Ru05:03

Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского военного музея

РИА Новости04:16

«Темную ночь» запретили петь в Польше. Как песню о надежде окрестили большевистской пропагандой

Телеканал 360°09:00

«Довели до слез и прогнали»: в Польше запретили петь «Темную ночь»

Комсомольская правдавчера в 10:37

«Печаль, бессилие и страх»: в Польше запретили петь «Тёмную ночь»

Евразия Dailyвчера в 01:29

В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»

REGNUM19 мая в 03:49
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 09:08, Ашберн

В неблагодарной Польше запретили «Темную ночь»

Вести.UZ01:20
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика

Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину

Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
Обновлено в 05:50
Общество

Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ

Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.
Обновлено в 07:56
Наука

Открыта новая причина выброса метана в атмосферу на арктическом шельфе

Обновлено в 04:12
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Политика

Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Политика

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Экономика

Суд по иску «Русала» взыскал с «Юнипро» 24 млн рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" расторг его договор с энергетической компанией "Юнипро", владеющей Березовской ГРЭС, и взыскал с нее более 24 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено в 08:59
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Культура

Разведчики призывают снимать больше российских фильмов о шпионах

Пара российских разведчиков Елена Вавилова и Андрей Безруков выступили с предложением об увеличении количества фильмов о наших разведчиках.
Обновлено в 08:37
Транспорт

Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве

Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Энергетика

Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:27
Политика

Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Транспорт

Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс

Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим

Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Общество

Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах

Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки

Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Гаджеты

Xiaomi показала чехол покрытый 24-каратным золотом для Xiaomi Mi 9

Обновлено в 08:21
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике

Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Политика

Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского

Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Жена Цекало Дарина Эрвин оголила грудь за работой

Поклонники продюсера Александра Цекало теперь понимают, почему он так увлекся моделью и художницей Дариной Эрвин, которая в два раза его моложе.
Обновлено в 02:39
Общество

Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.
Обновлено в 07:31
Политика

Кремль не видит новаций в призыве Зеленского усилить санкции против РФ

Кремль не видит новаций в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции США против России.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен пригрозил России размещением датских истребителей в Гренландии, передает ТАСС.
Обновлено в 04:51
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Тёмная ночь
Лирическая песня, написанная композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». Песня приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны.
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