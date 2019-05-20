Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»Известия 04:17
В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь». Об этом артист написал 19 мая на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика
Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину
Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
Обновлено в 05:50
Общество
Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ
Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.
Обновлено в 07:56
Политика
Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Политика
Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации
Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Экономика
Суд по иску «Русала» взыскал с «Юнипро» 24 млн рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" расторг его договор с энергетической компанией "Юнипро", владеющей Березовской ГРЭС, и взыскал с нее более 24 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски
В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено в 08:59
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Культура
Разведчики призывают снимать больше российских фильмов о шпионах
Пара российских разведчиков Елена Вавилова и Андрей Безруков выступили с предложением об увеличении количества фильмов о наших разведчиках.
Обновлено в 08:37
Транспорт
Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве
Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:27
Политика
Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Транспорт
Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс
Легендарный самолет совершил свой последний пассажирский рейс в России.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим
Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Общество
Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах
Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки
Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике
Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Политика
Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Жена Цекало Дарина Эрвин оголила грудь за работой
Поклонники продюсера Александра Цекало теперь понимают, почему он так увлекся моделью и художницей Дариной Эрвин, которая в два раза его моложе.
Обновлено в 02:39
Общество
Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму
Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов
Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.
Обновлено в 07:31
Политика
Кремль не видит новаций в призыве Зеленского усилить санкции против РФ
Кремль не видит новаций в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции США против России.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен пригрозил России размещением датских истребителей в Гренландии, передает ТАСС.
Обновлено в 04:51