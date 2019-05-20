Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»Известия 04:17
В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь». Об этом артист написал 19 мая на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
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