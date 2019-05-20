Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»Lenta.ru 02:47

В Польше, в городе Гданьск, во время художественной акции в музее Второй мировой войны директор учреждения культуры прервал выступление певца Петра Косевского, исполнявшего песню из кинофильма «Два бойца» (1943) «Темная ночь», назвав композицию «большевистской» и запрещенной к исполнению.
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Комсомольская правда09:31

Из военного музея в Польше выгнали музыкантов, исполнявших «Темную ночь»

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Газета.Ru05:06

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Евразия Dailyвчера в 01:29

В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»

REGNUM19 мая в 03:49
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:07, Ашберн

В неблагодарной Польше запретили «Темную ночь»

Вести.UZ01:20
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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Армия и оружие

Тихоокеанский флот России отмечает день рождения

Тихоокеанский флот России сегодня отмечает свой 288-ой день рождения. История ТОФ ведётся с 21 мая 1731-го года.
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Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

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