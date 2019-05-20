Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»Lenta.ru 02:47
В Польше, в городе Гданьск, во время художественной акции в музее Второй мировой войны директор учреждения культуры прервал выступление певца Петра Косевского, исполнявшего песню из кинофильма «Два бойца» (1943) «Темная ночь», назвав композицию «большевистской» и запрещенной к исполнению.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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