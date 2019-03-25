Происшествия
Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в ПольшеРоссийская газета 01:12
На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня". Как рассказали в пресс-службе СК РФ, сейчас решается вопрос об его экстрадиции в Россию. Вишневский покинул страну в 2016 году.
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Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.
с чего всё началось
Следственный комитет (СК) сообщил о задержании Вячеслава Вишневского, экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 60 человек.РБКвчера в 17:19
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