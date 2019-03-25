Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в ПольшеРоссийская газета 01:12

с чего всё началось

Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.

На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня". Как рассказали в пресс-службе СК РФ, сейчас решается вопрос об его экстрадиции в Россию. Вишневский покинул страну в 2016 году.

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