Происшествия
В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»Газета.Ru 02:46
В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
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Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.
с чего всё началось
Следственный комитет (СК) сообщил о задержании Вячеслава Вишневского, экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 60 человек.РБКвчера в 17:19
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