Происшествия

В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»Газета.Ru 02:46

В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
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Светлана Петренко
Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.
— Светлана ПетренкоКоммерсантъ вчера в 17:20
с чего всё началось
Следственный комитет (СК) сообщил
 о задержании Вячеслава Вишневского, экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 60 человек.
РБКвчера в 17:19

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В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»

Газета.Ru02:46

Экс-глава компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский задержан в Польше

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Экс-владельца «Зимней вишни» задержали в Польше

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В Польше задержали совладельца «Зимней вишни»

РИА Новостивчера в 17:07
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