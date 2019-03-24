В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»Газета.Ru 02:46

с чего всё началось

Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.

В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.

Экономика Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.

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Экономика Медведев поддержал маркировку молочной продукции Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.

Происшествия Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Наука Ученые выяснили, что помогает жить дольше Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.

Политика Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.

Политика Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру 68,2% семей.

Общество Московский зоопарк отметит День птиц «Пернатой неделей» С 1 по 6 апреля в зоопарке пройдет «Пернатая неделя», сообщается на портале мэра столицы.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.

Политика В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казахстана Казбек Иса в понедельник предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей.

Общество Импорт детского питания в России оказался под угрозой Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.

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Происшествия На военной базе США в Японии произошел взрыв На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.