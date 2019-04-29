Армия и оружие
Принято решение об увеличении военного контингента США в ПольшеГазета.Ru вчера в 14:52
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире местного телевидения заявил, что США нарастят численность войск в стране, соответствующее решение принято. Об этом сообщает РИА "Новости". Он добавил, что в настоящий момент стороны обсуждают детали этого соглашения.
Читать в источнике
Оценить
Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом.
— Мариуш Блащак, польский политикАргументы недели вчера в 15:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Пентагон ведёт переговоры по увеличению американского военного присутствия в Польше
Эхо Москвывчера в 16:01
Пентагон: США и Польша не заключили соглашение об увеличении американских войск
RT на русскомвчера в 16:11
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Политика
В России открылся первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Напомним, 24 апреля, Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Обновлено вчера в 06:32
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено вчера в 02:30
Экономика
Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ в I квартале выросла почти вдвое
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла почти вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 40,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 05:04
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Финансы
ЦБ может недополучить от Сбербанка 661 млрд рублей
Центробанк может недополучить от Сбербанка более 661 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
На свадьбу во Львове гости пришли в нацистской форме
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск
В трудовом законодательстве четко закреплено: если отпуск пришелся на праздники, то он продлевается на количество праздничных дней.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено вчера в 18:30
Наука
Ученые назвали причину появления ранней седины
Испанские ученые установили причины, по которой седина начинает появляться в раннем возрасте.
Обновлено вчера в 20:38
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по сборам
Последняя часть франшизы "Мстители: Финал" побила рекорд по кассовым сборам за первый день проката в мировых кинотеатрах, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на CNBC.
Обновлено 28 апреля в 12:22
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено вчера в 03:53
Наука
Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана
Таяние шельфового ледника Росса ускорила тёплая полынья океана и активность солнца.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса
Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал новое видео с аль-Багдади
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
Агент: Бэйл предан «Реалу» на 100%
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, сообщил, что мысли его клиента связаны только с мадридским клубом.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Власти Венесуэлы увеличили МРОТ более чем в два раза
В январе 2019 года МРОТ в стране был увеличен на 300%. В течение 2018 года минимальная зарплата поднималась пять раз.
Обновлено в 00:08
Общество
Жителям отдаленных сел в Приморье бесплатно доставят ТВ-приставки
Жители отдаленных сел Приморья смогут заказать бесплатную доставку до отделения почты телевизионной приставки в рамках кампании по переходу на цифровое вещание, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Первая ночная репетиция парада Победы завершилась в Москве
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
Индекс PMI в производственном секторе Китая упал в апреле 2019 года
Индекс деловой активности (PMI) в китайском производственном секторе экономики остался стабильным в апреле 2019 года на уровне 50,1, что, однако, несколько ниже 50,5 в марте текущего года, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено в 00:19
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке
В ДТП во Владивостоке погибли два водителя, четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы после происшествия.
Обновлено в 00:38
Общество
Стало известно, во сколько россиянам обойдутся шашлыки в праздники
Эксперты рассказали, во сколько обойдутся россиянам шашлыки на майские праздники.
Обновлено вчера в 22:51