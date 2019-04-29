Принято решение об увеличении военного контингента США в ПольшеГазета.Ru вчера в 14:52

Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом.

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Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше

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