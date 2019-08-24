Энергетика
В Польше решили перепродавать американский СПГРосбалт 23 августа в 11:12
Польша активно закупает сжиженный природный газ (СПГ) в США и готовится к новым крупным покупкам, причем собирается торговать американским СПГ на рынках Азии и Южной Америки.
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Польша готовится к крупным закупкам СПГ в США с 2022-2023 годы
Агентство нефтегазовой информации23 августа в 06:02
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Армия и оружие
Израиль сообщил о пуске трех ракет из сектора Газа
Обновлено в 15:36
Авто
Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Технологии
Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе
Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:05
Футбол
Снейдер удивил внешним видом после завершения карьеры
35-летний экс-хавбек посетил матч Эредивизие «Утрехт» - «ВВВ-Венло» (1:2) и удивил присутствующих своим внешним видом.
Обновлено в 10:55
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб, пишет британская газета Guardian.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Помпео и Нетаньяху обсудили удары Израиля по иранским объектам в Сирии
Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили удары израильских ВВС по территории Сирии.
Обновлено в 16:16
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Экономика
МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании
Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Политика
Глава Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила состоявшиеся в Абхазии президентские выборы, заявив, что они «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Обновлено в 16:26
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z на Windows 10 стала ещё мощнее
Позже разработчики решили снова изменить процессор и задержали выход приставки. В этот раз Smach Z разрабатывают на Ryzen Embedded V1807B.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе
Сотрудники NASA занимаются расследованием преступления, впервые совершенного в космосе.
Обновлено вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь – Евгения Игоревна Малашенко.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
Марию Кожевникову заподозрили в беременности
Поклонники заподозрили четвертую беременность у актрисы Марии Кожевниковой.
Обновлено в 06:16
Экономика
Минск хочет до конца года завершить работу со Всемирным банком по «дорожной карте» реформ
Белорусское правительство планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в стране, которую помогает готовить Всемирный банк, в IV квартале этого года.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Политика
Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силу
Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).
Обновлено в 17:02
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Армия и оружие
Военные Норвегии, Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией
Норвежские, канадские и американские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа, в то время как специалисты из РФ - над территорией Франции.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Телеведущий Дибров вместе с женой врезались на мотоцикле в дерево
Супруга телеведущего сообщила, что всегда любила экстрим, однако после рождения третьего ребенка стала бояться высоты и скорости.
Обновлено в 13:10
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о планах Турции в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на воскресном митинге в провинции Трабзон заявил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам провалились благодаря усилиям официальной Анкары.
Обновлено в 11:47
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Обновлено в 10:08
Общество
Гороскоп на 25 августа: Овнам не стоит ждать поддержки окружающих
Сделайте что-нибудь полезное для пространства, которое вас окружает, и устройте праздник любимому человеку.
Обновлено вчера в 19:45