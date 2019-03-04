Происшествия
В Польше разбился истребитель МиГ-29РИА Новости 08:36
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Общество
«Роскосмос» уволит сотрудника, заявившего о «скотобазе» в хрущевках
Ранее комиссия по этике "Роскосмоса" рекомендовала уволить Жаркова после его высказываний в Facebook, сделанных в минувшие выходные.
Обновлено в 10:37
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума
Российское правительство внесло в Госдуму проект закона о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 10:42
Происшествия
На крыше офиса Зеленского в Киеве нашли устройство для прослушки
В Киеве полиция обнаружила аппаратуру для прослушки на крыше здания, где размещен офис кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин подписал указ о приостановке ДРСМД
В понедельник, 4 марта, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:07
Экономика
«Дочка» Сбербанка стала совладельцем франчайзи KFC в России
ООО «Эй кей ресторантс» входит в ГК «Шоколадница», которая с 2014 г. выступает одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut.
Обновлено в 09:33
Общество
Пародист Александр Песков перенес тяжелую операцию
Обновлено в 09:15
Происшествия
Военный самолет выкатился за летное поле при посадке в «Остафьево»
В аэропорту «Остафьево» самолет при посадке не смог удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 09:38
Единоборства
Ближайший бой арестованного Александра Емельяненко отменен
Организация Russian Cagefighting Championship (RCC) приняла решение отменить ближайший бой Александра Емельяненко, который должен был пройти в Челябинске 4 мая.
Обновлено в 07:50
Политика
Болтон пообещал усилить экономическое давление на Кубу из-за Венесуэлы
Советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон пообещал усиление экономического давления на Кубу, в частности на ее военных и разведку, из-за усиления их "роли в Венесуэле".
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Индийские ВВС сбили пакистанский беспилотник, пишут СМИ
ВВС Индии над северным штатом Раджастан сбили беспилотник, запущенный с территории Пакистана, передает агентство ANI.
Обновлено в 09:33
Политика
Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления Скрипалей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила город Солсбери в годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 07:03
Политика
ЕК хочет ужесточить газовую директиву до запуска «Северного потока-2»
Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает ужесточить положения газовой директивы Третьего энергопакета до того времени, когда будет сдан в эксплуатацию строящийся газопровод "Северный поток-2" из России в Германию.
Обновлено в 09:28
Общество
В РПЦ заявили, что «россияне закончатся к 2050 году»
Россияне закончатся к 2050 году.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Орске убит заместитель директора городских электросетей
Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Политика
Евросоюз расширил санкции в отношении Сирии
Евросоюз расширил санкционный список по Сирии, включив в него семь должностных лиц правительства.
Обновлено в 09:02
Общество
ОНФ обратится в ГП из-за двойных платежей за вывоз мусора в 36 городах
Общероссийский народный фронт просит Генпрокуратуру разобраться с выявленными двойными платежами за вывоз твердых коммунальных отходов в 36 городах страны, заявил в понедельник руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.
Обновлено в 06:39
Общество
Безработица в России за неделю выросла на 1,9%
Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 20 по 27 февраля 2019 года увеличилась на 1,9%. По данным Минтруда, она составила 797,6 тыс. человек.
Обновлено в 09:39
Спорт
Вяльбе: российские лыжники не используют терапевтических исключений
Входящие в сборную России лыжники не используют терапевтические исключения, которые позволяли бы им легально использовать запрещенные препараты.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Москве двухлетний ребенок упал из окна и погиб
Обновлено в 10:14
Авто
Volvo ограничит скорость всех своих моделей
Обновлено в 10:06
Происшествия
В ЕАО проверят сообщения о «самообслуживании» в моргах
Согласно репортажу телеканала, в Ленинском районе ЕАО медики и полицейские отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать собственные автомобили, самостоятельно заносить тела в местный морг и помещать их в холодильник.
Обновлено в 04:06
Политика
Зеленский обогнал Порошенко в президентской гонке почти на 10%
Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшие выходные, за кандидатуру Владимира Зеленского проголосовали бы более четверти избирателей — 25,1%. Действующий президент страны Петр Порошенко пользуется поддержкой 16,6% избирателей, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 16,2% избирателей.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Военнослужащий погиб на корабле Черноморского флота
Обновлено в 08:49