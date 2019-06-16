В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскимиГазета.Ru 09:50

с чего всё началось

13 июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хотела бы "дружить" с Россией, но Москва все чаще показывает "неприятное, имперское лицо". На встрече с президентом США Дональдом Трампом польский лидер также назвал поляков "более смелыми, чем русские".

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

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