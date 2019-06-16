Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскимиГазета.Ru 09:50

13 июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хотела бы "дружить" с Россией, но Москва все чаще показывает "неприятное, имперское лицо". На встрече с президентом США Дональдом Трампом польский лидер также назвал поляков "более смелыми, чем русские".
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Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки мужественнее россиян, стали неумной бестактностью и ляпом, который отразится на всей стране, пишет польская газета Polityka
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ИноСМИвчера в 17:20
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В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

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Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
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Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
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Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли

Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
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Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео

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Анджей Дуда
Польский политик
Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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