Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскимиГазета.Ru 09:50

13 июня президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хотела бы "дружить" с Россией, но Москва все чаще показывает "неприятное, имперское лицо". На встрече с президентом США Дональдом Трампом польский лидер также назвал поляков "более смелыми, чем русские".
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось
Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки мужественнее россиян, стали неумной бестактностью и ляпом, который отразится на всей стране, пишет польская газета Polityka
.
Известия00:37

Подробнее о событии

Польские СМИ раскритиковали своего президента за слова о превосходстве над русскими

ГЛАС.RU02:50

«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русских

Газета.Ru13:37

Польская газета раскритиковала Дуду за слова о превосходстве над русскими

News.ru06:11

Бестактно и неуместно: Польские СМИ предъявили претензии Дуде за сравнение поляков и русских

Царьград02:53

«Удар ниже пояса». Польский журналист пристыдил Дуду за слова о русских

РИА Новости13:00

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

Известия00:37

Polityka (Польша): ляп президента Дуды (Polityka)

ИноСМИвчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Армия и оружие

Роскосмос засекретил сведения о гражданской спутниковой группировке

Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения.
Обновлено в 21:03
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба

Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Общество

Посторонним В: кого пускать в квартиру для проверки планировки

Подозрение в несогласованной перепланировке жилья может стать поводом для судебного предписания, которое обяжет вас пустить специалистов в дом.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Общество

Россия получит тосканские вливания

Никита Михалков запускает сеть винных ресторанов Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.
Обновлено в 18:31
Экономика

Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки

Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».
Обновлено в 14:11
Политика

Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй

Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес

Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене

Обновлено в 09:28
Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах

Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

Корабли ТОФ в Японском море применили глубинные бомбы

В понедельник пять противолодочных кораблей Тихоокеанского флота в акватории залива Петра Великого нашли и уничтожили субмарину условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес

Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»

30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 16:10
Экономика

Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ

Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Технологии

В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Нападение оленя и шик на яхте: чем запомнились отпуска Потапу, Насте Каменских и Лере Кудрявцевой

Обновлено в 19:00
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено в 06:54
Экономика

Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Общество

В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных

Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Политика

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Авто

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей

Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Энергетика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено в 18:31
Общество

Первый рисунок Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч

Обновлено в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анджей Дуда
Польский политик
Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное