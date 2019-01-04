с чего всё началось

Мы не ставим под сомнение легитимность Дональда Туска, однако не считаем его представителем Польши.

Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе. Об этом в интервью изданию Polska Times заявил глава МИД республики Яцек Чапутович.

В Польше отказались считать Туска представителем страны в ЕС

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