Политика
РБКВ Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды». Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал радиостанции Maryja.
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с чего всё началось
Дипломат в интервью польской радиостанции Radio Maryja объяснил, почему Россия не была приглашена на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Польше.RT на русскомвчера в 21:16
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Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
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«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
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Происшествия
В Петергофе маньяк с модной стрижкой изнасиловал мойщицу автосервиса
В Петергофе рано утром, в субботу 31 августа, изнасиловали 39-летнюю мойщицу автосервиса. Об этом сообщает «АН Оперативное прикрытие».
Регион online 06:04
Общество
Ураган «Дориан» усилился до третьей категории
Двигающийся в сторону американского штата Флорида ураган «Дориан» усилился до третьей категории из пяти возможных, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.
REGNUM 30 августа в 18:02
Происшествия
Петербуржца подстрелили из пистолета на улице Черкасова
Невские Новости 02:13
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Общество
В России вступили в силу новые правила оформления ДТП
В России 1 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.
Lenta.ru вчера в 17:12
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Общество
Московская полиция насчитала 750 участников несанкционированной акции
Сообщается, что участники акции в центре Москвы пытались провести шествие по Тверской улице к центру города, однако бойцы Росгвардии, не применяя силу, заблокировали движение, оттеснив людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.
Вести.Ru вчера в 09:04
Армия и оружие
США проводят испытания ПЛ класса «Вирджиния» с телескопической мачтой визуализации
Военное обозрение 06:23
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
Интерфакс 04:27
Единоборства
Поветкин захотел боя с Фьюри после победы над его братом
31 августа Поветкин одержал победу над двоюродным братом британского тяжеловеса — Хьюи Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов.
Lenta.ru 05:29
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 06:12
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Происшествия
Ребенок травмировался, упав с качелей в парке «Северное Тушино»
Один ребенок пострадал во время праздника, посвященного современному романсу и лирической песне в парке Северное Тушино днем в субботу, 31 августа.
Московский Комсомолец 06:05
Здоровье
Голикова прокомментировала ситуацию с хирургами в Нижнем Тагиле
Ранее стало известно о том, что хирурги больницы №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об уходе из-за высокой нагрузки, к которой привело предшествовавшее этим событиям увольнение двух других специалистов.
RuNews24.ru вчера в 15:07
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере
13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
Газета.Ru 06:36
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным
Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Политика
МИД РФ напомнил, кто освободил Европу и спас демократию
Советский Союз победил нацизм и спас Европу, сообщает МИД РФ в Telegram-канале по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Вести.Ru 06:42
Армия и оружие
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел силовиков
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.
РИА Новости 06:47
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25