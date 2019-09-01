с чего всё началось

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды». Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал радиостанции Maryja.

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

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