Политика

РБКРБКВ Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды». Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал радиостанции Maryja.
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с чего всё началось
Дипломат в интервью польской радиостанции Radio Maryja
 объяснил, почему Россия не была приглашена на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Польше.
RT на русскомвчера в 21:16

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В Польше объяснили, почему Россию не пригласили на годовщину Второй мировой войны

URA.Ru03:42

В Польше сочли позицию России несоответствующей «исторической правде»

RT на русскомвчера в 21:16

Варшава заявила о незаинтересованности Москвы в сохранении «духа исторической правды»

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В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

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Польша объяснила отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Газета.Ru05:10

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РИА Новостивчера в 17:56

Поездка в Польшу вряд ли оправдает ожидания Зеленского

Вести.Ruвчера в 15:00
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 23:18
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РБК 05:12
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Газета.Ru вчера в 23:57
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Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
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Вести.Ru вчера в 11:38
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Российская газета вчера в 11:29
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В германском городе Эссен более 20 человек пострадали при обрушении сцены во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria.
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Известия 02:09
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В ДНР заявили об уничтожении беспилотников ВСУ у линии соприкосновения

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием из-за неисправности самолета, сообщил немецкий телеканал n-tv.
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Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.
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При падении вертолета в реку Клязьма в районе подмосковного города Долгопрудный погибли два человека.
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Как операторы в США борются с робозвонками

Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
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ТАСС вчера в 17:25
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