Политика
РБКВ Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды». Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал радиостанции Maryja.
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с чего всё началось
Дипломат в интервью польской радиостанции Radio Maryja объяснил, почему Россия не была приглашена на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Польше.RT на русскомвчера в 21:16
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Общество
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Политика
Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились «уничтожить» Польшу
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
В результате обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
RT на русском вчера в 17:53
Происшествия
При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека
На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.
REGNUM вчера в 15:46
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
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Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Политика
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Визовый режим между Азербайджаном и Турцией отменяется в воскресенье, безвизовый срок пребывания турецких граждан в республике будет составлять тридцать дней, сообщили РИА Новости в МИД Азербайджана.
РИА Новости 01:42
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет
Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Интерфакс 01:28
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
Зеленский назвал «Северный поток -2» угрозой для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток - 2" несет опасность для всей Европы, сообщается на официальном сайте главы государства.
Sputnik Литва вчера в 10:00
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Авто
Самый желанный автомобиль в СССР: тест недоступной Волги
Может, всё дело в том, что когда-то это был автомобиль советской мечты – самый большой, самый престижный, самый желанный (советские правительственные членовозы в данном случае не в счет).
За рулем 03:01
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы родителям о времени прививок от гриппа
Роспотребнадзор дал советы родителям о том, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям. Информация опубликована на сайте ведомства.
Известия 01:07
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Космос
В иранском космическом центре взорвалась ракета
Дождь 29 августа в 15:55
Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ вчера в 23:11
Наука
Китайские ученые разработали гель для восстановления зубной эмали
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Происшествия
В Норвегии шесть человек погибли при крушении вертолета
В Норвегии в субботу вечером недалеко от города Альта произошло крушение вертолета. В результате погибли пилот и пятеро пассажиров.
Московский Комсомолец 03:23
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
У президента ФРГ снова возникли проблемы с самолетом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вынужден был вылететь в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием в связи с неисправностью правительственного самолета Airbus A321, сообщил немецкий телеканал n-tv.
Взгляд.ру 02:55