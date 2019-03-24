Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировойРИА Новости 14:15

Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и "Восточного партнерства".
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В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

Известия15:44

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Газета.Ru15:33

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны

Lenta.ru16:50

Польша объяснила, почему Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой

Life.ru15:06

Стало известно, почему Путина не позвали на годовщину Второй мировой

Московский Комсомолец14:28

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

РИА Новости14:15

В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину Второй мировой войны

RT на русском15:16
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Космос

Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра

Обновлено 22 марта в 17:23
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца

Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Общество

Супруга игрока ФК «Ростов» Ивана Новосельцева просит помощи у фанатов

Обновлено в 12:49
Космос

«Полетим и проверим»: Никогда США на Луне не были – Дмитрий Рогозин

Обновлено в 11:50
Происшествия

В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Здоровье

Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?

Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).
Обновлено в 06:14
Происшествия

Неизвестный зарезал охранника одной из организаций в Подольске

Злоумышленник зарезал охранника одной из организаций в Невтебазовском проезде Подольска в Подмосковье, полиция разыскивает злоумышленника.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Общество

Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman

Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой написала умершей маме письмо

12-летняя дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо. Об этом рассказал Виктор Началов, отец Юлии.
Обновлено в 09:13
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Общество

«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»

Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Футбол

Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»

Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом.
Обновлено в 16:49
Футбол

Болельщики повесили баннер про Югославию на матче Россия–Казахстан

Обновлено в 10:33
Футбол

Джано Ананидзе оказал первую помощь футболисту сборной Швейцарии

Обновлено в 15:30
Общество

В столице ожидается возвращение зимы

По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
Обновлено в 03:58
Наука

С возрастом время летит быстрее из-за старения мозга

Обновлено 21 марта в 17:19
Политика

Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.
Обновлено в 08:00
Происшествия

На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем

На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Космос

Магнитная буря началась на Земле

Обновлено в 05:19
Культура

Умер импресарио Виктор Хоххаузер

Обновлено в 15:44
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Футбол

Гнабри забил 5 голов за сборную Германии в 6 матчах

Второй мяч в составе немецкой команды на 34-й минуте забил полузащитник «Баварии» Серж Гнабри.
Обновлено в 16:46
Политика

Более 360 беженцев покинули лагерь «Рукбан»

Более 360 беженцев покинули лагерь "Рукбан" и вышли на подконтрольную властям Сирии территорию, им оказана необходимая помощь, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:05
Общество

Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Спорт

Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира

Обновлено в 11:53
Кино

Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Сан-Франциско в результате стрельбы погиб один человек

В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате уличной стрельбы.
Обновлено в 04:06
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