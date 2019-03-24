Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировойРИА Новости 14:15
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и "Восточного партнерства".
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Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Обновлено 22 марта в 17:23
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Здоровье
Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?
Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).
Обновлено в 06:14
Происшествия
Неизвестный зарезал охранника одной из организаций в Подольске
Злоумышленник зарезал охранника одной из организаций в Невтебазовском проезде Подольска в Подмосковье, полиция разыскивает злоумышленника.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой написала умершей маме письмо
12-летняя дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо. Об этом рассказал Виктор Началов, отец Юлии.
Обновлено в 09:13
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Общество
«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»
Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Футбол
Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту»
Как сообщает O Jogo, 32-летний бразилец рассматривает такой вариант. Трансфер может состояться летом.
Обновлено в 16:49
Общество
В столице ожидается возвращение зимы
По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
Обновлено в 03:58
Наука
С возрастом время летит быстрее из-за старения мозга
Обновлено 21 марта в 17:19
Политика
Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.
Обновлено в 08:00
Происшествия
На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем
На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено в 05:19
Культура
Умер импресарио Виктор Хоххаузер
Обновлено в 15:44
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Футбол
Гнабри забил 5 голов за сборную Германии в 6 матчах
Второй мяч в составе немецкой команды на 34-й минуте забил полузащитник «Баварии» Серж Гнабри.
Обновлено в 16:46
Политика
Более 360 беженцев покинули лагерь «Рукбан»
Более 360 беженцев покинули лагерь "Рукбан" и вышли на подконтрольную властям Сирии территорию, им оказана необходимая помощь, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:05
Общество
Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Сан-Франциско в результате стрельбы погиб один человек
В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате уличной стрельбы.
Обновлено в 04:06